Ak Parti Isparta İl Başkanlığı’ndan Dikkat Çeken Program

Isparta Deregümü Köyü’nde karanfil ve domates sezonu başladı. Bu vesileyle Ak Parti İl Başkanlığı tarafından dün öğleden sonra düzenlenen programa, Ak Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er başta olmak üzere, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse ve Ak Parti Yönetim Kurulu Üyeleri katıldılar. Heyet, Deregümü Köyü’ndeki domates ve karanfil seralarını ziyaret etti.

Ak Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Öncelikle Deregümü Köy Muhtarı Gökhan Toprakçı’ya, köy başkanımız Yunus Çelimli’ye, Deregümü Kız Kuran Kursu Yönetimine ve Astelya Çiçekçilik sahibi Hasan Bey’e Ak Parti teşkilatı olarak misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyor, bereketli bir sezon olması temennisiyle hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Program, köydeki çiftçilerin ve seracılık yapan vatandaşların sorunlarının dinlenmesi ve tarımsal üretimin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, bölge halkının büyük ilgisini çekmiştir.