EĞİRDİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN COVİD-19 AŞISI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk Covid-19 vakasının görülmesiyle başlayan pandemi sürecinde çok önemli bir noktaya gelmiş bulunmaktayız.

Normalleşme yolunda atılan adımları hepimiz heyecanla karşıladık.Daha büyük adımlar için hız verdiğimiz aşılama çalışmalarında sizlerin ilgisi büyük önem arz etmektedir.

15.06.2021 tarihi itibariyle ilçemizde 10.055’i 1.doz olmak üzere 17.621 adet aşı uygulaması yaptık.Aşılama yaşının hızlı bir şekilde düşmesiyle 1 ay içerisinde günlük 500 ile 1000 arasında aşılama yaparak hedefimize ulaşmak ve normalleşme yolunda ilk sırada olmak istiyoruz.

Bugün itibariyle 40 yaş üzeri vatandaşlarımız ve bütün çalışanları(işçi,memur) aşı ayırt etmeksizin sağlık kuruluşlarına davet ediyoruz.

Vatandaşlarımız randevu almak suretiyle aile sağlığı merkezimizde(09.00-17.00) veya hastanemize(09.00-24.00) gelerek danışmadan kayıt oluşturmak suretiyle aynı gün içerisinde Covid-19 aşısını olabilirler.





