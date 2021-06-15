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Araç sahipleri müjde: trafik cezaları ile ilgili yeni haber

Araç sahipleri müjde: trafik cezaları ile ilgili yeni haber
ISPARTA
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Araç sahipleri dikkat: Cezaların yarısı silinecek
Geçen hafta yürürlüğe giren yeni yapılandırma kanunundan motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası ile köprü ve otoyol geçiş ücreti borcu olan araç sahipleri de yararlanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yapılandırma kapsamında motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası ile köprü ve otoyol geçiş ücreti borçları da yer alıyor. Yapılandırma düzenlemesine göre davadan vazgeçenlerin trafik cezası ve köprü-otoyol kaçak geçiş cezalarının yarısı silinecek. Peşin ödeme yapanlardan ise gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90’ı alınmayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında tahsil edilecek vergi ve diğer borçlara ilişkin tebliğ yayımladı. Buna göre, vadesi 30 Nisan 2021 tarihinde dolduğu halde ödenmemiş vergi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredisi, köprü ve otoyol geçiş ücreti borçları için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılandırma başvurusu yapılabilecek.
Yapılandırma başvurusu yapılan borçlar için gecikme faizi yerine yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) esas alınarak enflasyon farkı hesaplanacak. Yapılandırılan tutarı taksitle ödeyenlere yıllık yüzde 9, iki yıllık yüzde 18, üç yıllık yüzde 27 oranında faiz uygulanacak. Peşin ödeme yapanlardan, enflasyon farkının sadece yüzde 10’u, ilk iki taksit süresi içinde ödeme yapanlardan ise yüzde 50’si alınacak, kalan kısmı silinecek.

TRAFİK CEZASINDA İNDİRİM
Yeni yapılandırma yasasının yürürlüğe girdiği 8 Haziran 2021 tarihine kadar ödenmemiş idari para cezalarının anaparasında indirim yapılabilecek. Buna göre, 8 Haziran 2021 itibarıyla dava açma süresi geçmemiş ve ilk derece mahkemelerinde dava açılmış olan idari para cezalarının yüzde 50’si silinecek. İlk derece mahkemesince veya istinaf başvurusu üzerine bölge idare mahkemesi ya da sulh ceza hakimliğince cezanın kaldırıldığı fakat yargılamanın devam ettiği cezanın yüzde 90’ı silinecek. Verilen en son kararın bozma kararı olması halinde cezanın yüzde 50’si, kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde onanan kısmın tamamı, silinen cezanın yüzde 10’u, bozulan kısmın yüzde 50’si tahsil edilecek.

BAŞVURU İLGİLİ EMNİYET BİRİMİNE YAPILACAK
Örneğin, trafik kurallarını ihlal nedeniyle kesilen 488 TL trafik para cezası 12 Kasım 2019 tarihinde tebliğ edilmiş olsun. Cezanın iptali için 20 Kasım 2019 tarihinde dava açılmış ve yargılama devam ederken yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyen vatandaş 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili emniyet birimine başvurarak davadan vazgeçtiğini, yapılandırma hakkından yararlanacağını belirterek üç nüsha dilekçe verecek. Emniyet birimi dilekçenin bir örneğini 3 iş günü içinde davanın devam ettiği ilgili mahkemeye, bir örneğini de cezayı takiple yetkili vergi dairesine gönderecek.
İlk derece mahkemesinde devam eden davadan vazgeçildiği için idari para cezasının yüzde 50’si ile bu tutara isabet eden enflasyon farkı hesaplanarak tahsil edilecek. Örneğimizdeki vatandaşın normalde 488 TL anapara ve 439.20 TL faiz olmak üzere toplam 927.20 TL borcu olmasına karşın, anaparanın yarısı olan 244 TL ve buna ilişkin 15.37 TL enflasyon farkı olmak üzere toplam 259.37 TL ödemesi halinde kalan 683.20 TL borç silinecek.
24 Haziran 2020 tarihinde 2.473 TL trafik para cezası tebliğ edilen bir başka vatandaş 15 Temmuz 2020 tarihinde sulh ceza hakimliğinde açtığı davayı kazanmış fakat ilgili emniyet müdürlüğü üst yargı merciine itirazda bulunmuşsa, bu kişi de yapılandırmadan yararlanabilecek. Söz konusu vatandaştan 2473 TL cezanın yüzde 10’u olan 247.30 TL anapara ve bu anaparaya karşılık gelen 9.52 TL enflasyon farkı olmak üzere toplam 256.82 TL alınacak. Vatandaşın borcunun 3 bin 585.85 TL’lik kısmı silinecek.

DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMİŞ TRAFİK PARA CEZALARI
Dava açma süresi geçmiş olan trafik cezaları için de yapılandırma başvurusu yapılabilecek. Borçlar peşin veya taksitli olarak ödenebilecek. Peşin ödemenin ilk taksit süresinde yapılması halinde anaparanın tamamı ile hesaplanan enflasyon farkının yüzde 10’u tahsil edilecek. Peşin ödemenin ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılması halinde enflasyon farkının yüzde 50’si silinip kalanı ile anapara tahsil edilecek.
Vatandaşlar taksitli ödeme tercihinde bulunduklarında üç yıla kadar vadeyle ödeyebilecekler. Örneğin, 10 Mart 2020 tarihinde 776 TL trafik para cezası kesilen vatandaşın bu anaparaya ilaveten 582 TL de gecikme faizi olmak üzere toplam 1.358 TL borcu bulunmaktadır. Yapılandırma başvurusu yapması halinde bu kişinin borcu 776 anapara + 40.74 TL enflasyon farkı olmak üzere 816.74 TL’ye düşecek. Taksitle ödemede yıllık yüzde 9 oranında faiz uygulanacak. Örneğimizdeki kişi 18 taksitte ödemeyi seçerse yüzde 27 oranında faiz uygulanarak toplam borcu 1.037 TL olacak ve bunu 57.61 TL’lik 18 eşit taksitte ödeyebilecek.
Söz konusu borcu peşin ödemesi halinde 776 TL anaparaya ilave olarak 4.07 TL enflasyon farkı olmak üzere 780.07 TL; ilk iki taksit süresi içinde ödemesi halinde ise 776 TL + 20.37 TL olmak üzere 796.37 TL tahsil edilecek.

ARAÇ MUAYENESİ YAPTIRABİLECEKLER
Vergi, trafik cezası veya otoyol – köprü geçiş ücreti borcu bulunan araçların fenni muayenesi yapılmıyor. Yapılandırılan motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası ve köprü otoyol geçiş ücretleri ile idari para cezalarının yüzde 10’unun ödenmesi halinde araç muayenesi yaptırılabilecek. Vadeli ödemeyi tercih edenlerin sonraki süreçte araç muayenesini yaptırabilmeleri için yılda ikiden fazla taksiti aksatmadan ödemeleri gerekiyor.
 
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