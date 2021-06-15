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ERTOKUŞ KERVANSARAY HANINDA GELENDOST HALK EĞİTİM SERGİSİ AÇILDI
ERTOKUŞ KERVANSARAY HANINDA GELENDOST HALK EĞİTİM SERGİSİ AÇILDI
ISPARTA
Tarih:
15.06.2021 18:03
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Gelendost Yeşilköy köyünde Tarihi yer Ertokuş kervansaray'da Gelendost halk eğitim merkezi müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
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