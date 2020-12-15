Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansman Protokolü

KOBİ’lere kolay finansman

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Bankası arasında imzalanan Başak Tedarik Zinciri Finansman Protokolü ile ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkânı sunuluyor.Ziraat Bankası ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası arasındaki iş birliğine “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı” ile bir yenisi daha eklendi. Ziraat Bankası Isparta Şube Yöneticisi Turgay İşçi, “Bu ürünümüzle alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kuruyor, üye iş yeri ve kurumsal kart altyapımız üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz” dedi. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, “Odamız üyeleri Ziraat Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde bu sistemden yararlanabilecek” şeklinde konuştu.Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Protokolü sayesinde ITSO üyesi şirketler, ek bir teminat, ipotek veya komisyon maliyetine katlanmadan, 12 aya varan taksit imkânına sahip olacaklar.ITSO