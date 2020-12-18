EĞİRDİR’DE ZABITA KORONAVİRÜS

DENETİMLERİNİ ARTIRDI



‘BAŞKAN GÖK, ‘SEVDİKLERİMİZ İÇİN DAHA

ÇOK CİDDİ DAVRANMALIYIZ’



Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün talimatları ile Eğirdir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Eğirdir Belediyesi zabıta ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu noktalardan olan pazar, park, çay bahçesi, otogar ve ana caddelerde bulunan esnaf denetimlerini artırdı.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK "Zabıta ekiplerimiz koordinesin de Korona virüsün artış göstermemesi için, halkımızın yoğun olarak kullandığı park, kafeterya, kuaför, pazar yerleri ve ana caddeler üzerinde bulunan esnaflarımıza yönelik denetimlerimizi herhangi bir aksaklığa mahal vermeden sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız, ’Maske, Mesafe ve Hijyen’ kurallarına dikkat ettiği sürece Koronavirüsü yenmemiz mümkün olacak, hiçbir şey halkımızın sağlığından önemli değil." dedi.

Denetimleri süreç boyunca aynı kararlılıkla devam ettireceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Veli GÖK, virüsü yenmenin tek yolunun tek vücut şeklinde hareket etmek olduğunu dile getirerek, bir pozitif vakanın bir aileyi etkileyebileceğini, bundan dolayı herkesin sevdikleri için de kendi sağlığına dikkat edip virüse karşı alınan tedbirlere uyması gerektiğini ifade etti. Başkan GÖK, ‘Görüyoruz ki hiç ummadık anda sevdiklerimizi bu salgın sebebiyle toprağa veriyoruz, bu nedenle artık daha çok ciddi davranmalıyız’ dedi.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)