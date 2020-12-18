Yapılandırın Kazançlı Çıkın

ITSO Başkanı Mustafa Tutar, vergi ve sigorta başta olmak üzere kamu alacaklarına yönelik sunulan yapılandırma fırsatının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Isparta Defterdarı Nazım Kaya ile SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz, ITSO Başkanı Mustafa Tutar’ı ziyaret etti. Defterdar Kaya ile SGK İl Müdürü Karagöz, ziyarette yapılandırma uygulamasına ilişkin bilgilendirme yaptılar.ITSO Başkanı Mustafa Tutar, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu’nun çıkarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile diğer yetkililere teşekkür etti. Pandemi sürecinde birçok işletmenin zorluk yaşadığını, Vergi ve SGK borçlarının ödenmesinde sıkıntı yaşadığını belirten Tutar, “vergi ve sigorta başta olmak üzere kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanuna başvurular başladı. 31 Aralık’a kadar yapılacak başvurular ile borçlar yapılandırılacak. Yapılandırma yapan işletme sahiplerimiz kazançlı çıkacak. Peşin ödemelerde yurt içi ÜFE oranı esas alınarak yeniden hesaplanan borçların gecikme zammı ve cezalarının peşin ödemelerde yüzde 90’ı, iki taksit ödemelerde de yüzde 50’si silinebiliyor. Toplam borcu 36 ayda 18 taksitle ödeme imkânı da sunuluyor. Bu üyelerimiz ve işletmelerimiz için büyük bir fırsat. Değerlendirmek herkesin menfaatine olacaktır. Isparta’da Defterdarlığımız ve SGK Müdürlüğümüz yapılandırma konusunda yoğun mesai harcayarak herkese hizmet sunuyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.