 Eğitimci Yazar Aslanhan: “Başarıya ulaşmak için bir hedef belirleyin”

Isparta Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen seminerde öğrencilere başarı ve motivasyon için önemli tavsiyeler sunuldu.Isparta Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin akademik başarı ve motivasyonlarını artırmak üzere Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan tarafından verilen bir seminer düzenledi. 12. sınıf öğrencileri ile buluşulan seminerde, gençlere hedef belirlemenin önemi ve başarıya ulaşma yolları üzerine önemli tavsiyelerde bulunuldu.Sıtkı Aslanhan, gençlerin en büyük sorununun hedefsizlik olduğunu vurgulayarak, öğrencilere hedef belirlemeleri konusunda önemli ipuçları verdi. Ayrıca, başarıya giden yolda inanç, emek, ve gözyaşı dökmenin gerekliliği üzerinde durdu. Gençlere hitap eden Aslanhan, onlara hayallerine inanmaları ve bu hayalleri gerçekleştirmek adına azimli bir şekilde çalışmaları gerektiğini anlattı.Seminerin sonunda konuşan Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında düzenlenen etkinliklerin önemine vurgu yaparak, gençlere başarılar diledi. Gözgün, Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan’a teşekkür ederek bir plaket takdim etti.Bu iş birliği kapsamındaki etkinliklerin gençlerin eğitimine katkı sağlaması ve motivasyonlarını yükseltmesi amaçlanmaktadır.