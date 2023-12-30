EĞİRDİR BELEDİYESİ, ESNAFA BÜYÜK KOLAYLIK SUNUYOR

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün liderliğinde hayata geçirilen başarılı çalışmalar sonucunda kazandırılan Sirkeci Projesi, Eğirdir'e değer katıyor. Mülkiyeti Eğirdir Belediyesi'ne ait 32 adet dükkandan oluşan ve altında bir otopark bulunan proje, esnaflara önemli fırsatlar sunuyor.Eğirdir Belediyesi'ne ait 31 adet dükkânın satışı, 2886 sayılı kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, 05/01/2024 Cuma günü saat 14.00'te Eğirdir Belediye Başkanlık makamında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.İhalede kazanan müşteri, ihale bedelinin tamamını 12.01.2024 tarihine kadar peşin ödemesi durumunda %10 indirimden faydalanacak. Taksitli ödemeyi seçenler ise ihale bedelinin %30'unu 12.01.2024 tarihine kadar peşin ödeyerek, kalan tutarı 23 eşit taksitle her ayın son gününe kadar ödeyebilecekler.Eğirdir Belediyesi Destek Hizmetleri tarafından sunulan ihale şartnamesi, ilgilenen iş adamları ve vatandaşlar tarafından görülebilecek. Cazip ve taksitli satışın, yerel ekonomiye olumlu katkı sağlaması bekleniyor.