

Eczanelerde Yeni Dönem: Sağlık Harcamalarında Ciddi Artış ve Veresiye İlaç Uygulaması

Türkiye'de hayat pahalılığının artmasıyla birlikte, sağlık alanındaki temel ihtiyaçlar da etkilendi. SGK verilerine göre, 2022 yılının ilk dokuz ayında reçete başına harcama ortalama olarak 210 TL iken, 2023'ün aynı döneminde bu tutar yüzde 93 artışla 406 TL'ye yükseldi. Toplam reçete fatura tutarı ise yüzde 103 artış göstererek 142 milyar 239 milyon TL'ye çıktı.

Bu ekonomik zorluklarla başa çıkamayan vatandaşlar, eczanelerde "veresiye" ilaç yazdırmaya başladı. Sağlıkçılar ve uzmanlar, en temel sağlık hakkına erişim için emekliler ve açlık sınırı altında maaş alanların ilaç katkı katılım paylarının kaldırılması çağrısında bulundu.

Reçete başına harcamada ve toplam reçete fatura tutarında görülen yüzde 100'lük artış, yurttaşların ilaç alırken ödedikleri katılım paylarını da iki katına çıkardı. Ayakta tedavide reçete edilen ilaçlar için SGK'dan gelir ve aylık alanlardan ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden yüzde 10, çalışanlardan ise yüzde 20 oranında katılım payı alınıyor.