Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Emekli ve Asgari Ücret Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, canlı yayında emeklilere ek zam ve asgari ücrete yapılacak zam konularına açıklık getirdi. Emekli maaşlarına zam yapılması konusu gündemdeki yerini korurken, asgari ücretliler de ikinci bir zam umuduyla bekliyor.

Yılmaz, Habertürk'te yaptığı açıklamada, ekonomik durumu iyileştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Ekonomimiz büyüdükçe, geliştikçe, istikrarımız meyvelerini vermeye devam ettikçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük yine aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Ayrıca, ekonomik kısıtlamalara dikkat çeken Yılmaz, emekli sayısının yüksek olduğunu belirterek, yapılan adımların mali etkilerini vurguladı. Bayram ikramiyelerinde yapılan yüzde 50'lik artışın mali etkisinin 27,5 milyar lira olduğunu ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da konuyla ilgili olarak, Meclis'in nisan ayında çalışmalara başladıktan sonra emekli maaşlarına ek zam konusunu ele alacaklarını belirtti. Akbaşoğlu, 2024'ün emeklilerin yılı olarak ilan edildiğini ve emeklilerin alım gücünü artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Emekli sayısının 16 milyona ulaştığını belirten Akbaşoğlu, bayram ikramiyelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğiyle belirlenen takvime göre ödeneceğini söyledi. Ramazan Bayramı için 9 Nisan 2024'ten önce, Kurban Bayramı için ise 15 Haziran 2024'ten önce ödemelerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.