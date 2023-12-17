Isparta 32 Spor 2. Başkanı Mehmet Pala, Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş'ı Ziyaret Etti

Başkan Pala, Orman Bölge Müdürü Ataş'a Forma Hediye Etti

Isparta 32 Spor, yönetim ziyaretlerine devam ediyor. Takımın 2. Başkanı Mehmet Pala, Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş'ı ziyaret ederek dostluk ve işbirliği mesajları verdi. Ziyaret kapsamında Başkan Pala, Orman Bölge Müdürü Ataş'a özel olarak hazırlanan takım formasını hediye etti.

Ziyaret sırasında Pembe-yeşilli takıma başarılar dileyen Orman Bölge Müdürü Ataş, sporun toplum için önemine vurgu yaparak, Isparta 32 Spor'a desteklerini sürdüreceklerini belirtti. Başkan Pala ise tüm kurum ve kuruluşların desteğine ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek, birlikte daha büyük başarılara imza atacaklarına inancını dile getirdi.

Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, takımın başarılı bir sezon geçirmesini temenni etti.

Isparta 32 Spor 2. Başkanı Mehmet Pala, ziyaretin ardından tüm sporseverleri Salı günü oynanacak lider GMG Kastamonuspor maçına davet ederek, takıma verdikleri destekle birlikte büyük bir coşkuyla tribünleri doldurmaya çağırdı.