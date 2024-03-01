Bakanlık Düğmeye Bastı: İhbar Edenlere İkramiye Verilecek

29 Şubat 2024

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işletmelerin KDV kaçakçılığına yönelik mücadele kapsamında yeni bir adım attı. Vergi kayıplarını önlemek amacıyla yapılan düzenleme ile vergi kaçakçılığını bildiren bireylere ikramiye verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kayıt dışı ekonomik faaliyetlere karşı denetimleri artırma taahhüdünde bulunmuş olsa da, işletmeler halen düşük KDV'li ürünler üzerinden vergi kaçakçılığı yapmaya devam ediyor.

İşletmelerin düşük KDV'li ürünleri kullanarak vergi ödemekten kaçınma eğilimine karşı alınan bu önlemler kapsamında, vatandaşların bu tür durumları bildirmesi teşvik ediliyor. İhbar edenlere sağlanacak ikramiye, ihbarcının sağladığı bilgilerin doğruluğuna göre belirlenen vergi ve vergi ziyaı cezasının %10'u üzerinden hesaplanacak. İhbar ikramiyesinin bir kısmı peşin olarak ödenirken, geri kalan kısım vergi kaçağından tahsil edilen miktar ile karşılanacak.

Vergi kayıplarını bildiren vatandaşlara sağlanacak bu ikramiye, vergi ahlakının güçlendirilmesi ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlere karşı daha etkili bir mücadele amacını taşımaktadır. Bakanlık, vatandaşların aktif katılımını teşvik ederek vergi kaçakçılığıyla mücadeleyi daha etkin hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.