Isparta Bayram Tatilinde En Çok İlgi Gören Şehirlerden Biri Oldu

Isparta son yıllarda turizm alanında attığı adımların karşılığını almaya devam ediyor. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu, lavanta ve gül bahçeleriyle öne çıkan şehir, Kurban Bayramı tatili döneminde Türkiye genelinde en fazla ilgi gören destinasyonlar arasında yer aldı.

Bir tatil platformunun paylaştığı verilere göre bayram öncesinde konaklama ve seyahat planı yapan vatandaşların en fazla araştırdığı şehirlerin başında Isparta geldi. Açıklanan rakamlarda Isparta'nın, turizmin güçlü merkezleri arasında gösterilen Antalya, Muğla, İzmir ve İstanbul'u geride bırakması dikkat çekti.

Kirazlıdere

Isparta'nın eşsiz manzarasını sunan Kirazlıdere, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği noktalar arasında yer alıyor.

Verilere göre yalnızca 77 aktif konaklama seçeneği bulunan Isparta, 3 bin 689 görüntülenmeyle listenin zirvesinde yer aldı. Antalya 2 bin 796, Muğla 2 bin 340, İzmir ise 2 bin 295 görüntülenmede kaldı.

Cam Seyir Terası

Şehrin panoramik manzarasını izleme imkanı sunan Cam Seyir Terası yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Şehrin son yıllardaki yükselişinde hayata geçirilen projelerin önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

Koku Müzesi

Gül ve lavanta kültürünü tanıtan Koku Müzesi, Isparta'nın turizm vitrininde önemli bir yere sahip.

Kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar da kentin cazibesini artırıyor.

Damgacı Sokak

Tarihi dokusuyla dikkat çeken Damgacı Sokak, ziyaretçilere geçmişe yolculuk yapma fırsatı sunuyor.

Özellikle lavanta ve gül turizmine yönelik çalışmalar her geçen yıl daha fazla ziyaretçinin Isparta'yı tercih etmesini sağlıyor.

Lavanta Bahçeleri

Mor renkleriyle kartpostalları andıran lavanta bahçeleri yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

Gül Bahçeleri

Dünyaca ünlü Isparta gülleri ve gül hasadı deneyimi ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yaptığı değerlendirmede, şehrin artık sadece geçiş güzergahı olarak görülen bir kent olmaktan çıktığını belirterek, Isparta'nın özellikle tercih edilen turizm merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve her geçen yıl artan turizm yatırımlarıyla öne çıkan Isparta, bayram döneminde elde ettiği bu sonuçla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Kentin turizm potansiyelinin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.



