isparta-oto-ekspertizIsparta Haber Google Haberler

Isparta Bayram Tatilinde En Çok İlgi Gören Şehirlerden Biri Oldu

Isparta Bayram Tatilinde En Çok İlgi Gören Şehirlerden Biri Oldu
ISPARTA
G.Tarihi: 01.06.2026 01:32
97 Okunma
0
isparta-kuyumcu

Isparta son yıllarda turizm alanında attığı adımların karşılığını almaya devam ediyor. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu, lavanta ve gül bahçeleriyle öne çıkan şehir, Kurban Bayramı tatili döneminde Türkiye genelinde en fazla ilgi gören destinasyonlar arasında yer aldı.

Bir tatil platformunun paylaştığı verilere göre bayram öncesinde konaklama ve seyahat planı yapan vatandaşların en fazla araştırdığı şehirlerin başında Isparta geldi. Açıklanan rakamlarda Isparta'nın, turizmin güçlü merkezleri arasında gösterilen Antalya, Muğla, İzmir ve İstanbul'u geride bırakması dikkat çekti.

Kirazlıdere
Isparta'nın eşsiz manzarasını sunan Kirazlıdere, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği noktalar arasında yer alıyor.

Kirazlidere

Verilere göre yalnızca 77 aktif konaklama seçeneği bulunan Isparta, 3 bin 689 görüntülenmeyle listenin zirvesinde yer aldı. Antalya 2 bin 796, Muğla 2 bin 340, İzmir ise 2 bin 295 görüntülenmede kaldı.

Cam Seyir Terası
Şehrin panoramik manzarasını izleme imkanı sunan Cam Seyir Terası yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Cam Seyir Terasi

Şehrin son yıllardaki yükselişinde hayata geçirilen projelerin önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

Koku Müzesi
Gül ve lavanta kültürünü tanıtan Koku Müzesi, Isparta'nın turizm vitrininde önemli bir yere sahip.

Koku Muzesi

Kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar da kentin cazibesini artırıyor.

Damgacı Sokak
Tarihi dokusuyla dikkat çeken Damgacı Sokak, ziyaretçilere geçmişe yolculuk yapma fırsatı sunuyor.

Damgaci Sokak

Özellikle lavanta ve gül turizmine yönelik çalışmalar her geçen yıl daha fazla ziyaretçinin Isparta'yı tercih etmesini sağlıyor.

Lavanta Bahçeleri
Mor renkleriyle kartpostalları andıran lavanta bahçeleri yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

Lavanta Bahceleri

Gül Bahçeleri
Dünyaca ünlü Isparta gülleri ve gül hasadı deneyimi ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Gul Bahceleri

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yaptığı değerlendirmede, şehrin artık sadece geçiş güzergahı olarak görülen bir kent olmaktan çıktığını belirterek, Isparta'nın özellikle tercih edilen turizm merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve her geçen yıl artan turizm yatırımlarıyla öne çıkan Isparta, bayram döneminde elde ettiği bu sonuçla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Kentin turizm potansiyelinin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.

 

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yasa Boğan Kazadan Acı Detay: Kimlikleri Belli Oldu YÜREKLERİ DAĞLAYAN VEDA
Isparta Bayram Tatilinde En Çok İlgi Gören Şehirlerden Biri Oldu
Eğirdir Yolunda Korkutan Kaza Kamerada
Dereboğazı'nda Korkutan Görüntü
Rekor İhtimali Masada: Yaz Öncesi Uyarı TÜRKİYE İÇİN ENDİŞELENDİREN YAZ TAHMİNİ
İstanbul Caddesi'nde Kaza: Araçlarda Büyük Hasar
Kazada Hayatını Kaybedenler Arasında SDÜ’lü Akademisyen de Var
Araç Sahiplerine Müjde: Akaryakıtta Büyük İndirim Bekleniyor
Gece Saatlerinde Korkutan Kaza
Dereboğazı İçin Kalıcı Çözüm Çağrısı
Isparta’yı Yasa Boğan Kaza!
Feci Kazanın Ardından Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
Isparta'da Dereboğazı Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı
Isparta Bir İlke Hazırlanıyor!
Uluborlu'da Festival Heyecanı Başladı
Isparta'nın Mis Kokulu Mesaisi Başladı: Güneykent'te Güller Açtı
Bayram Bitti Ama İzleri Kaldı: Gözler Temizlik ve İlaçlama Çalışmalarında
Isparta'da Kene Alarmı: Bir Günde 5 Kişi Hastaneye Başvurdu
Akkent Kavşağı'nda Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Isparta'da Korkutan Yangın: Ahşap Ev Küle Döndü
Küçükhacılar'a Bayramda İkinci Acı Haber
Kurbanlık Boğa Ortalığı Bir Anda Karıştırdı! O Anlar Kamerada
Bayram Gecesi Acı Haber: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Isparta'da Facianın Eşiğinden Dönüldü
Büyükhacılar’da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta’da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Belli Oldu
Isparta’da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Belli Oldu
Isparta’da Ev Sahibi Olmanın Yeni Yolu Dikkat Çekiyor
Isparta’da Ev Sahibi Olmanın Yeni Yolu Dikkat Çekiyor
Isparta’da Gayrimenkul Arayanların Yeni Tercihi Dikkat Çekiyor
Isparta’da Gayrimenkul Arayanların Yeni Tercihi Dikkat Çekiyor
ISPARTA VALİSİ ABDULLAH ERİN'İN KURBAN BAYRAMI MESAJI
ISPARTA VALİSİ ABDULLAH ERİN'İN KURBAN BAYRAMI MESAJI