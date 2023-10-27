Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Turizm Fuarı'nda (ATF2023) Boy Gösterdi

26-27 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenen Antalya Turizm Fuarı (ATF2023), tüm turizm paydaşlarını bir araya getirdi. Seyahat acentaları, tur operatörleri, oteller, bilişim şirketleri, havayolu şirketleri ve yükselen sağlık ve spor turizmi acentalarının katıldığı bu etkinlikte, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de aktif bir şekilde yer aldı.Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, sadece bir standla sınırlı kalmayarak "Tour Guide Corner" adını verdikleri özel bir bölümle fuarda boy gösterdi. Bu bölümde, yükselen Isparta Destinasyonu ve Isparta'nın turizm potansiyeli tanıtıldı.Turizm fuarları, farklı bölgelerin turizm olanaklarını ve cazibe merkezlerini tanıtmak için önemli fırsatlar sunar. Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ATF2023'e katılımı, Isparta'nın turizmdeki potansiyelini daha geniş bir kitleye tanıtma ve yeni işbirlikleri kurma fırsatı sunmuştur. Bu tür etkinlikler, yerel turizmin gelişimine ve büyümesine katkıda bulunmaktadır.