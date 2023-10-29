 100. Yıl Fidanları Toprağa Dikildi: Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Yeşil Bir Miras

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü coşkusunu taçlandıran anlamlı bir etkinlik, Atabey ilçesinde gerçekleşti. Vali Aydın Baruş'un önderliğinde düzenlenen fidan dikme etkinliği, Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına büyük bir umutla gerçekleşti.Atabey ilçesinde düzenlenen bu anlamlı etkinliğe, Vali Aydın Baruş'un yanı sıra öğrenciler, yetkililer ve Orman Bölge Müdürlüğü temsilcileri katıldı. Vali Baruş, öğrencilerle birlikte Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına dikilecek fidanları toprakla buluşturdu. Etkinlik sırasında Vali Baruş, çocuklarla yakından ilgilenerek, Cumhuriyetin 100. Yılı için önem taşıyan bu anı paylaştı.Vali Baruş, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, bu etkinliğin büyük bir mutluluk ve anlam taşıdığını vurguladı. Dikilecek fidanların, ülkenin geleceği için bir sigorta, hava kalitesini temizleyici ve güzellik katan unsurlar olduğunu belirtti. Ayrıca, etkinliğin Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde gerçekleşmesinin büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.Vali Baruş, "Bugün, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladığımız bu güzel sonbahar gününde yüreğimiz coşkuyla kabarırken, bu mutluluğumuzun üç sebebi var. İlk sebep, bu çukurları gördüğünüz gibi açmış olmamız. Bu çukurlara inşallah, ülkemizin geleceğine sigorta oluşturacak, havamızı temizleyecek, ülkemizi güzelleştirecek fidanları dikeceğiz. İkinci sebep, Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde bu etkinliği gerçekleştiriyor olmamız. Diktiğimiz fidanlar, Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümüne şahitlik edecek. Üçüncü ve en büyük mutluluğumuz ise Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor olmamız. Bu büyük bir mutluluktur. Herkes bu sevinci yaşayamaz, herkese nasip olmaz. Diktiğimiz fidanlar, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı boyunca bu toprakta yeşerecek, büyüyecekler ve buraları ormanlaştıracaklar. Bizler de şunu söylemekle gurur duyacağız: Biz Cumhuriyetimizin yüzyılında bu fidanları dikmiştik ve bu fidanlar büyüyüp orman oldu. Cumhuriyetimiz gibi sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürdü ve gelecek nesillere güzel bir eser bıraktık. Bu etkinliği gerçekleştirmemize vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Sizlere en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 100 yılını kutluyoruz," dedi.Vali Baruş'un geri sayımıyla birlikte öğrenciler ve etkinliğe katılan protokol üyeleri, fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. Bu anlamlı etkinlik, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü coşku ve yeşilliklerle kutlamamıza vesile oldu.