Bankalardan Otomatik Ödeme Talimatı Alanlara Faiz Sürprizi

Bankaların kredi kartlarıyla yapılan otomatik fatura ödemelerinden yüksek faiz talep etmeye başlaması, tüketiciler arasında endişe yaratmaya başladı. Bu durum, fatura ödemelerini otomatik olarak gerçekleştirmek isteyenlerin ekstrelerinde gördükleri yüksek faizlerle karşılaşmalarına neden oluyor.

Bazı bankaların, normal mevduat hesaplarından yapılan fatura ödemeleri için dahi artık komisyon talep etmesi ise tüketicileri mağdur eden bir durum olarak görülüyor. Uzmanlara göre, her iki uygulama da yasalara aykırı.

Bankalar, otomatik fatura talimatı veren tüketicilere çeşitli avantajlar sunarak bu hizmeti tercih etmelerini teşvik ediyorlar. Ancak son dönemde bankaların bu hizmetten kaynaklı faiz taleplerini artırdığı ve tüketicilerin bu durum karşısında şikayetlerini dile getirdiği biliniyor.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, bankaların uzun süredir otomatik ödeme talimatı almaya çalıştıklarını ancak son zamanlarda bu talimatlar üzerinden faiz talep etmeye başladıklarını belirtti. TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez ise bankaların artık otomatik ödemelerden faiz talep ettiklerini ve bunu "nakit ödeme" olarak adlandırdıklarını ifade etti.

Otomatik fatura ödeme faiz oranının kredi kartı faizinden daha yüksek olduğu biliniyor. Bankaların kredi kartı bilgilendirme metinlerinde bu tür faiz taleplerine dair bilgilendirme yapıldığı ancak uzmanlar tarafından bu durumun yasalara aykırı olduğu belirtiliyor.

Tüketici dernekleri, bu şekilde talep edilen ücretlerin geri alınması için tüketicileri tüketici hakem heyetine başvurmaları konusunda teşvik ediyorlar. Başvuruların e-devlet üzerinden de yapılabileceği belirtiliyor. Tüketicilerin haklarını korumak adına bu tür uygulamalara karşı bilinçli olmaları ve gerektiğinde haklarını aramaları önem taşıyor.