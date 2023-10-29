CHP'Lİ HALICI: CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILI KUTLU OLSUN



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vekil Halıcı mesajında, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Bir milletin esaretten kurtulup önce saltanata, sonra da bütün Dünyaya egemenliğini ilan etmesinin adıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet; sadece bir rejim adı değil, aynı zamanda kadın erkek eşitliği, laik eğitim, bilim toplumu, sanayileşme, demokrasi, tarımda kalkınma, onurlu dış politika, hukukun üstünlüğü, bireyin katılımı, özgür üniversite ve eşitlik demektir. Türkiye, Kurtuluş Savaşı'yla işgalcilerden ve sömürüden; Cumhuriyet'le de karanlıktan kurtulmuştur. Cumhuriyetimizi anmak için iktidarın resmi kutlamalarına ihtiyacımız yok. Halk, kendi rejimini kutlamakta ve değerini her geçen gün daha da fazla anlamaktadır. Başta gençler olmak üzere bütün yurtsever vatandaşlarımızla Cumhuriyetimizin 100. yılına giriyoruz. Atatürk'ü sadece anma değil; anlama ve onun gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için en hızlı şekilde harekete geçme dönemindeyiz. Ülkemizin içinde bulunduğu tek adam rejimi, yargının yok edilmesi, özgürlüklerin kaldırılması, sığınmacı adı altında yaşanan işgal, kadınlara yönelik saldırılar ve laikliğin hedef alınması Cumhuriyetle hesaplaşmak isteyenlerin karanlık adımlarıdır. Ancak biz gücümüzü başta Atatürk olmak üzere Cumhuriyet fikrinden, idealinden ve halkın kendisinden almaktayız. Sakın korkmayın, karamsarlığa kapılmayın; biz kazanacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'i bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, Cumhuriyetimizin 100. yılını en güçlü ve kararlı duygularımla kutluyor. Bütün yurttaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. " dedi.