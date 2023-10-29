Kirazlıdere Cam Seyir Terası Cumhuriyetimizin 100. Yılına İhtişam Katıyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: "Amacımız Şehrimizin Güzelliklerine Güzellik Katmak"İsparta'da, Türkiye'nin en büyük cam seyir terası olarak inşa edilen Kirazlıdere Cam Seyir Terası, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılında kapılarını ziyaretçilere açtı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni tesisin şehre turist çekmek, şehrin cazibesini artırmak ve güzelliklerine güzellik katmak amacıyla yapıldığını ifade etti.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in öncülüğünde gerçekleştirilen projelerden biri olan Kirazlıdere'ye 2.5 metre genişliğinde ve 35 metre uzunluğunda yürüyüş yolu eklenerek, 16 metre çapındaki 300 metrekarelik cam alanıyla yerden 25 metre yükseklikte inşa edilen bu cam seyir terası, Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılına denk gelerek vatandaşların hizmetine sunuldu.Cam seyir terası, Isparta'nın doğal güzelliklerini kuş bakışı izleme fırsatı sunuyor ve bu güzelliklere hayran olan herkes için benzersiz bir deneyim sunuyor. Açılış törenine, Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, ve bir dizi yerel yönetici ve vatandaş katıldı.Açılış konuşmasında, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bu güzellikle gurur duyuyoruz. Amacımız şehrimize daha fazla turist çekebilmek, şehrimizin cazibesini artırmak ve güzelliklerini artırmaktır. Her yaptığımız yatırımda önceliğimiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Kirazlıdere'miz çok beğenildi. Cam terasımız, ülkemizdeki en büyük cam terası olmasıyla önemli. Bu işin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ise, Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir tesisin açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Isparta'nın sembolik bir esere kavuştuğunu belirtti. Gökgöz ayrıca, Isparta'nın tanıtımına katkı sağlayacaklarını ifade etti.Isparta Valisi Aydın Baruş ise Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılını kutlamanın önemine vurgu yaparak, "Cumhuriyete sahip çıkmamız lazım. Isparta'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü olduğunu söyledi ve cam seyir terasının şehrin simgesi haline geleceğine inandığını ifade etti.Cam seyir terası, Isparta'nın güzelliklerini dünyaya tanıtacak önemli bir turistik cazibe noktası olarak öne çıkıyor. İsparta'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzelliklerini gösteren bu tesis, şehre ve ülkeye değer katmaya devam edecek. Açılışın ardından katılımcılar ve ziyaretçiler, cam seyir terasından Isparta'nın eşsiz doğal güzelliklerini izlemek için keyifli bir zaman geçirdi.