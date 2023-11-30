CİNAYET ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI

Yalvaç’ta Alacak-Verecek Meselesi Nedeniyle Meydana Gelen Cinayette 2 Şüpheli Tutuklandı

Yalvaç ilçesinde, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden olan olayın ardından, cinayeti işledikleri iddiasıyla teslim olan 2 şüpheli tutuklandı.

Olaya dair elde edilen bilgilere göre; 46 yaşındaki Hasan K. ve 37 yaşındaki Feryaz Y., daha önce aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 38 yaşındaki Ferhat Tokmak ile buluştu. Çıkan tartışmada Ferhat Tokmak, silahını çekerek Hasan K.’ya doğrulttu. Hasan K.’nın arkadaşı Feryaz Y. de kendi silahını çıkararak Ferhat Tokmak’a yöneltti. Yaşanan boğuşma sırasında Feryaz Y.’nin silahı patladı ve Ferhat Tokmak başından yaralandı.

Olayın ardından Ferhat Tokmak’ın öldüğünü fark eden Hasan K. ile Feryaz Y., cesedi Özgüney yolunda boş bir alana bırakıp silahı başka bir alana atarak olay yerinden uzaklaştı. 2 şüpheli, olayın ardından Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek cinayeti itiraf etti. İfadelerinin alınmasının ardından Hasan K.’nın ikameti önünde yapılan incelemede, park halindeki 32 ADC 818 plakalı kamyonetin ön sağ koltuğunda ve alt kısmında kan izleri bulundu. Aracın üst tavan kısmında ise bir adet mermi girişi tespit edildi.

Ferhat Tokmak’ın cesedi, saat 21.00 sıralarında Kızılca Mahallesi ile Özgüney köyleri arasındaki dağ yolunda yol kenarındaki çalılık alanda bulundu. Gözaltına alınan Hasan K. ve Feryaz Y., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheliler, cinayetle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.