Çalışan Emeklilere 5 Bin Lira İkramiye Yasalaştı

27 Aralık 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve yasalaşan kanun teklifi ile çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi kararlaştırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışan emeklilerimize 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı." ifadelerini kullandı.

Ödemelerin, ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içinde emeklilerin banka hesaplarına yatırılacağını belirten Bakan Işıkhan, emeklilere desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Yasalaşan kanun teklifi ile çalışan emeklilere verilecek olan 5 bin lira ikramiye, emeklilerin mali durumlarına olumlu bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Öne Çıkan Diğer Düzenlemeler:

Döviz Hesaplarına Faiz Düzenlemesi: Yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan gelirler ve döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri oranları yüzde 40 artırma konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilecek. KDV İstisnası Uzatıldı: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 41'inci Maddesi kapsamındaki taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devir ve teslimine sağlanan KDV istisnası 31 Aralık 2028'e kadar uygulanacak. Asgari Ücretle İlgili Çalışmalar: Asgari ücretle ilgili görüşmelerde, "Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek, işverenler açısından da maliyetler açısından dengeleri çok bozmayacak bir rakam çıkacaktır" açıklaması yapıldı. Diğer Düzenlemeler: Yabancı plakalı araçlara ceza uygulaması, gayrimenkul alımına karşılık vergi borçları, vergi indirim oranları, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar ve birçok farklı konuda düzenlemeler içermektedir.