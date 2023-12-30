

2024 Yılında Geçerli Olacak Net Asgari Ücret 17.002 TL Olarak Belirlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak net asgari ücreti açıkladı. Yapılan duyuruya göre, asgari ücret yüzde 34'lük Temmuz zammıyla birlikte net 11.402 TL'den, 17.002 TL'ye yükseldi. Bu zammın doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı etkilemesi beklenirken, toplumun tamamını dolaylı olarak ilgilendirmesi öngörülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "2024 yılında geçerli olacak net asgari ücreti 17.002 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz." dedi. Bu rakam, Temmuz ayında belirlenen net 11.402 lira asgari ücrete yapılan 700 liralık asgari ücret desteği ile elde edildi.

Bakan Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde yapılan istişarelerin devam ettiğini ve netleştikten sonra kamuya duyurulacağını belirtti. Ayrıca, asgari ücretin belirlenmesinde işçi ve işveren temsilcilerinin değerli katkılarını vurgulayarak, toplumsal mutabakata katkı sağlayacak her türlü yapıcı yaklaşımın önemli olduğunu ifade etti.

Asgari ücretin belirlenmesi, çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil ederken, bu rakamın işçi ve işveren taraflarının talepleri, sosyoekonomik koşullar ve toplumsal beklentiler gözetilerek belirlendiği kaydedildi.

Bakan Işıkhan, belirlenen yeni miktarın başta asgari ücrete tabi olan çalışanlar olmak üzere tüm vatandaşları memnun edeceğine inandığını söyledi. Ayrıca, önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 artış yapıldığını belirterek, asgari ücretin reel olarak 3,5 kat artış sağladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

Ayrıca, en düşük işsizlik maaşının da 7.940 TL olarak belirlendiği bilgisi verildi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamasına göre ise sendikanın talebinin 18 bin lira olduğu ve bu rakamın işveren temsilcisi ile yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen rakamdan daha düşük olduğu belirtildi.