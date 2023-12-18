 Isparta'da Meydana Gelen Trafik Kazasında Araç Bahçe Duvarına Çarptı

Yedişehitler Mahallesi'nde İki Otomobil Çarpıştı, Şans Eseri Yaralanma OlmadıIsparta'nın Yedişehitler Mahallesi üçgen park civarında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle bir otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.Kaza sonrasında olay yerine hemen sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Şans eseri kaza sonucunda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay anında kaldırımda yaya olmaması, olası daha büyük bir faciayı önledi.İhbar üzerine yapılan müdahalede, trafik ekipleri olay yerinde gerekli incelemeleri yaparken, sağlık ekipleri de kazaya karışan sürücüleri kontrol etti. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.