Bu paralar artık geçersiz olacak 'Bankalar herkese uyarı mesajı atmaya başladı'

"Bankalar, 10 TL'lik Banknotları ATM'lerde Kullanılmamak Üzere Dışladı!"

Bankaların aldığı yeni kararlar doğrultusunda, ATM'lerde ve banka şubelerinde 10 TL'lik banknotların kullanılmamak üzere dışlanması konusunda müşterilere bilgi mesajları gönderilmeye başlandı. Bu kararlar, yüksek enflasyon ve Türk Lirası'nın değer kaybı gibi etmenlerle açıklanırken, 10 TL'lik banknotların ATM'lerde kullanılmamasıyla ilgili bir dönemin başladığı ifade edildi.

Yapılan değişiklikle birlikte, belirlenen tutarın altında kalan nakit işlemlerin şubelerden gerçekleştirilemeyeceği, bu tür işlemlerin sadece ATM'ler aracılığıyla yapılacağı belirtildi. Ayrıca, ATM'lerdeki nakit çekme ve yatırma limitinin artırıldığı ve şube işlemlerine getirilen sınırlamaların vatandaşlar arasında tepki çektiği ifade edildi.

Bankaların aldığı bu kararın tüketici haklarına aykırı olduğunu düşünen bazı kesimler, itirazlarını dile getirirken, Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, bankaların ATM'lerde işlem yapmayı zorunlu hale getirmesinin tüketici haklarına aykırı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Şenol Babuşçu ise bu kararı, bankaların para temin etmede zorlanmaları ve veznelerin çeşitli işlemlerle meşgul olmalarını engellemek amacıyla aldıklarını belirterek, enflasyon ve para kullanımındaki değişimleri vurguladı. Bu kararın, özellikle 10 TL'lik banknotların alım gücünün azalması ve 200 TL'nin daha çok kullanılmasının bir sonucu olduğunu ifade etti.