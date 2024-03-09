"Tarım İşçilerinin Ücretlerinde Artış: Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, 2023 yılında tarımsal işletmelerde çalışan mevsimlik tarım işçilerinin günlük ortalama ücretleri bir önceki yıla göre %114,6 artarak 512 liraya yükseldi. Aynı dönemde sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise %105,2 artışla 13.435 liraya çıktı.

Mevsimlik erkek işçi ücretleri 2022'de 253 lira seviyesindeyken, %115,7 artış göstererek 2023'te 545 liraya yükseldi. Kadın işçilerin günlük ücretleri ise %113 artışla 225 liradan 479 liraya ulaştı.

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlerde erkek işçiler için 2022'de 6.729 TL seviyesindeyken, geçen yıl %112'lik bir artışla 14.266 TL'ye yükseldi. Kadın işçilerin aylık ücreti ise 2022'de 5.393 TL düzeyinde iken, %88,1'lik bir artışla 2023'te 10.146 TL'ye çıktı.

Geçen yıl tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 868 TL ile Kahramanmaraş'ta gerçekleşti. En düşük ücret ise erkek işçiler için 407 TL ile Hatay'da, kadın işçiler için ise 344 TL ile Mersin'de ödendi.

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 15.810 lira ile Ankara'nın, kadın işçilere 12.501 lira ile İzmir'in en yüksek ücret ödemesi yapılan iller olduğu görüldü. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 9.825 lira, kadın işçiler için 9.349 lira ile Antalya'da yapıldı.