

"Radar Cezaları İptal Edilebilecek!"

Türkiye'de trafikte hız sınırını aşan araçlara uygulanan radar cezalarına ilişkin mahkeme kararı, sürücülere umut verdi. Menemen Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karara göre, hız sınırını aşan araçlara kesilen radar cezaları, radarlardaki yüzde 2 hata payı göz önüne alınarak iptal edilebilecek. Bu karar, özellikle hız sınırını çok az aşan sürücülerin bu cezalara itiraz etmeleri için bir emsal niteliği taşıyor.

İzmir'de bir avukatın sadece 3 kilometre hız sınırını aştığı için aldığı radar cezasına itirazı üzerine Menemen Sulh Ceza Hakimliği, hız tespit cihazlarının maksimum yüzde 2 yanılma payına sahip olabileceğini kabul etti. Hakimlik, bu durumu "Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği"ne dayanarak değerlendirdi ve hukuka aykırı buldu. Karara göre, radarlarda yüzde 2 hata payı bulunabileceği kabul edilerek, sürücü lehine karar verildi.

Bu kararın birçok sürücüyü olumlu şekilde etkilemesi bekleniyor. Ancak, her itirazın duruma özel olarak değerlendirileceği ve mahkemenin kararının kesinlik kazanması için başvurulan mahkemeden alınacak sonuca bağlı olduğu unutulmamalıdır.