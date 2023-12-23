Doç. Serap Ünal’ın Çatalhöyük Temalı Seramik Eserleri Sergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Serap Ünal'ın öncülüğünde hazırlanan seramik eserleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Belleğin İzi: Neolitik Kent Çatalhöyük” Sergisi'nde sanatseverlerle buluşuyor.İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sergide, Türkiye'nin zengin arkeolojik mirası, çağdaş sanatla birleştirilerek geçmişin izleri modern bir perspektifle sunuluyor. Resim, heykel, seramik, ahşap baskı, cam altı çalışması ve video enstalasyon alanlarında eserlerin yer aldığı sergide, Doç. Serap Ünal'ın özgün seramik eserleri de dikkat çekiyor.Sergi, Çatalhöyük gibi önemli bir tarihöncesi yerleşimin ürettiği soyut, figüratif ve simgesel kompozisyonları günümüz sanatçılarına ilham kaynağı olarak sunuyor. Doç. Serap Ünal, seramik eserleriyle bu değerli seçkiye katkıda bulunarak üniversitesini gururla temsil ettiğini ifade etti. Eserleri, geçmişin izlerini günümüz sanat anlayışıyla birleştirerek izleyiciyle buluşturan Doç. Serap Ünal, Çatalhöyük'ün kültürel zenginliğine vurgu yaparak tarih ve sanat arasında köprü kuruyor.