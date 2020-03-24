Benzin fiyatlarına bir indirim daha geliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin fiyatlarında da gerileme devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol fiyatlarına ortak bir yol bulunarak müdahale edilebileceğini açıklamasıyla geçen hafta yükselen petrol fiyatları, bu beklentinin gerçekleşmemesi nedeniyle dün yeniden düşüşe geçerek 26 dolar seviyelerine geriledi.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşler iç piyasada akaryakıt ürünlerine indirim olarak da yansımaya devam ediyor.



5'İNCİ İNDİRİMİNİ ALACAK

İki hafta içerisinde peş peşe 4 büyük indirim alan benzin fiyatları petrol piyasasındaki son gelişmelerle 5'inci indirimini bu gece yarısı alacak.

Benzin fiyatlarındaki son indirimin 22 kuruş olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.



