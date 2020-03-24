KORONAVİRÜSE KARŞI KULLANILAN İLACIN ADINI VERDİ

"Satılan bir ilaç değil"

FAVİPİRAVİR NEDİR?

ÇİN’İN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ DE PAYLAŞTI

ÇİN'DEN SEVİNDİREN HABERLER

HASTANELER RESMEN KAPANDI













Habertürk’te Didem Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına katılan Prof.Dr. Ateş Kara, koronavirüse dair açıklamalarda bulundu. Kara, ilacın adının “Favipiravir” olduğunu söyledi.“Tüm ilaçların hepsi bir anda elde edilemedi. Ama temel olarak kullandığımız ilaçlar elimizde mevcut ve kullanıyoruz” diyen Kara şunları kaydetti:Çin'de kullanılan ama dünyanın başka yerinden pek kullanılmayan, başarılı olduğunu gördüğümüz bir ilaç var. Bunun nasıl temin ederiz diye düşünürken açıkçası bir araştırma projesi gibi o ülkelerde irtibata geçilerek onlar da Türkiye'ye hemen ilettiler. Bizim elimize de bugün sabahtan itibaren geldi. İstanbul'da Ankara'da Türkiye'nin farklı bölgelerindeki illere de dağıtımı yapıldı.Virüslerle mücadele eden Favipiravir’in yapılan denemelerde herhangi bir ters etki göstermediği ve corona virüsünün tedavisinde faydalı olduğu Çinli yetkililer tarafından iddia edildi.Çin Ankara Büyükelçiliği de Favipiravir’i paylaştı;Favipiravir isimli ilacın KOVID-19’un iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı!2014’ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı” ifadelerinin kullanıldığı Tweet büyükelçilik tarafından paylaşıldı.Salgın hastalığın patlak verdiği Çin’de ölüm sayısı 3 bin 237’ye çıkarken, yeni vakalarda yaşanan düşüş yerel makamları ve doktorları sevindirdi. Salgının başladığı günden beri toplam 80.894 kişinin hastalandığı corona virüsünün etkisi Çin’de azaldı…Hubei bölgesinde yeni vaka sayısının tek haneli rakamlara inmesi sonrasında Şubat ayında Wuhan’a hızla kurulan “corona virüsüyle mücadele hastaneleri” resmen kapatıldı.