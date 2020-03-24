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KORONAVİRÜSE KARŞI KULLANILAN O İLACIN ADINI ATEŞ HOCA VERDİ

KORONAVİRÜSE KARŞI KULLANILAN O İLACIN ADINI ATEŞ HOCA VERDİ
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
KORONAVİRÜSE KARŞI KULLANILAN İLACIN ADINI VERDİ
Habertürk’te Didem Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına katılan Prof.Dr. Ateş Kara, koronavirüse dair açıklamalarda bulundu. Kara, ilacın adının “Favipiravir” olduğunu söyledi.

Prof.Dr. Ateş Kara, Türkiye’nin elinde virüse karşı kullanılan ilacın adını vererek, “Belli noktalarda etkili olduğunu biliyoruz. Bugün kullanılmaya başlandı” dedi.
“Tüm ilaçların hepsi bir anda elde edilemedi. Ama temel olarak kullandığımız ilaçlar elimizde mevcut ve kullanıyoruz” diyen Kara şunları kaydetti:
 
Çin'de kullanılan ama dünyanın başka yerinden pek kullanılmayan, başarılı olduğunu gördüğümüz bir ilaç var. Bunun nasıl temin ederiz diye düşünürken açıkçası bir araştırma projesi gibi o ülkelerde irtibata geçilerek onlar da Türkiye'ye hemen ilettiler. Bizim elimize de bugün sabahtan itibaren geldi. İstanbul'da Ankara'da Türkiye'nin farklı bölgelerindeki illere de dağıtımı yapıldı.

"Satılan bir ilaç değil"
Favipiravir’in satılan bir ilaç olmadığını ifade eden Kara şöyle devam etti:
Ben burada o ilacın direkt ismini de söyleyebilirim. Satılan bir ilaç değil. Bu Favipiravir adında geliştirilmiş bir ilaç. Belli noktalarda etkili olduğunu biliyoruz. Bugün kullanılmaya başlandı. Olumlu sonuç alıp almayacağımız göreceğiz. Direkt o virüsü ortadan kaldıran bir ilaç hala yok.

FAVİPİRAVİR NEDİR?
Japonlar tarafından geliştirilen bir ilaç olan Favipiravir 2014 yılından beri Japonya’da ve bazı ülkelerde satışta. 
Virüslerle mücadele eden Favipiravir’in yapılan denemelerde herhangi bir ters etki göstermediği ve corona virüsünün tedavisinde faydalı olduğu Çinli yetkililer tarafından iddia edildi.

ÇİN’İN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ DE PAYLAŞTI
Çin Ankara Büyükelçiliği de Favipiravir’i paylaştı;
Favipiravir isimli ilacın KOVID-19’un iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 
2014’ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı” ifadelerinin kullanıldığı Tweet büyükelçilik tarafından paylaşıldı.

ÇİN'DEN SEVİNDİREN HABERLER
Salgın hastalığın patlak verdiği Çin’de ölüm sayısı 3 bin 237’ye çıkarken, yeni vakalarda yaşanan düşüş yerel makamları ve doktorları sevindirdi. Salgının başladığı günden beri toplam 80.894 kişinin hastalandığı corona virüsünün etkisi Çin’de azaldı…

HASTANELER RESMEN KAPANDI
Hubei bölgesinde yeni vaka sayısının tek haneli rakamlara inmesi sonrasında Şubat ayında Wuhan’a hızla kurulan “corona virüsüyle mücadele hastaneleri” resmen kapatıldı.
 
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