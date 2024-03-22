ATM'lerde Köklü Değişiklikler: Giden Boş Dönme Riskiyle Karşı Karşıya

Bankalar, 2024'ün ilk gününden itibaren Türk lirasına yönelik para çekme ve yatırma işlemlerinde önemli düzenlemelere gitti, bu da milyonlarca vatandaşı doğrudan etkiledi. Ancak, bu değişikliklerin bazıları beklenen artışı gerçekleştirmeyerek milyonlarca müşteriyi mağdur etti.

Uzun süreli yüksek enflasyon, Türkiye'deki finansal uygulamalarda ani değişikliklere yol açtı. Bankalar, uzun süre 2,500 lira olan günlük para çekme limitini önceki yıl 5,000 liraya yükseltmişti. Ancak, enflasyonun etkisiyle yeni bir artış kaçınılmaz hale geldi.

2024 yılıyla birlikte, hem kamu hem de özel bankalar tek tek para çekme limitlerini artırdılar ve yeni limit genellikle 10,000 lira olarak belirlendi. Ancak, bazı bankalar yeterli para çekişini önlemek ve caydırıcı bir etki yaratmak için para çekme limitini 7,500 lira olarak tutmayı tercih ediyorlar. Bu durum, müşterilerden yüksek komisyon ücretleri kesilmesine neden olurken, milyonlarca banka müşterisi 7,500 liranın yetersiz olduğunu düşünerek sıkıntı yaşıyor.

Ayrıca, birçok banka, şube içinde oluşabilecek yoğun kuyrukları önlemek için gişe işlemlerinde alt sınırlar getirdi. 10,000 lira ve altı işlemler için müşteriler yalnızca ATM'leri kullanmaya yönlendirilirken, bu miktarın üzerindeki işlemler için gişe hizmeti sunuluyor. Bu düzenlemeler, banka işlemlerini daha hızlı ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor ancak bazı müşteriler için kısıtlayıcı olabilir.