Bankalar Mevduat Faiz Oranlarını Güncelledi: 1 Milyon TL'nin 1 Aylık Getirisi Uçtu!
Haber:
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit tutma kararı sonrasında, bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi. Güncellenen oranlarla birlikte, 1 milyon TL'lik mevduatın 1 aylık getirisi dikkat çekici seviyelere ulaştı. İşte banka banka 1 milyon TL'nin bir aylık kazancı:
Alternatif Bank
- Faiz Oranı: %53
- Net Kazanç: 42.863,39 TL
- Vade Sonu Tutar: 1.042.863,39 TL
TEB
- Faiz Oranı: %52
- Net Kazanç: 42.054,64 TL
- Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 TL
ING Bank
- Faiz Oranı: %51
- Net Kazanç: 41.245,9 TL
- Vade Sonu Tutar: 1.041.245,9 TL
N Kolay
- Faiz Oranı: %49
- Net Kazanç: 39.628,42 TL
- Vade Sonu Tutar: 1.039.628,42 TL
DenizBank
- Faiz Oranı: %48
- Net Kazanç: 38.819,67 TL
- Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL
Garanti BBVA
- Faiz Oranı: %47
- Net Kazanç: 38.010,93 TL
- Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL
Odeabank
- Faiz Oranı: %47
- Net Kazanç: 38.010,93 TL
- Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL
Yapı Kredi
- Faiz Oranı: %45,5
- Net Kazanç: 36.797,81 TL
- Vade Sonu Tutar: 1.036.797,81 TL
Enpara
- Faiz Oranı: %44
- Net Kazanç: 35.584,7 TL
- Vade Sonu Tutar: 1.035.584,7 TL
İş Bankası
- Faiz Oranı: %43
- Net Kazanç: 34.775,96 TL
- Vade Sonu Tutar: 1.034.775,96 TL
HSBC
- Faiz Oranı: %52
- Net Kazanç: 42.054,64 TL
- Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 TL
VakıfBank
- Faiz Oranı: %47
- Net Kazanç: 38.010,93 TL
- Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL
Akbank
- Faiz Oranı: %47
- Net Kazanç: 38.010,93 TL
- Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL
Halkbank
- Faiz Oranı: %42
- Net Kazanç: 33.967,21 TL
- Vade Sonu Tutar: 1.033.967,21 TL
QNB Finansbank
- Faiz Oranı: %40,25
- Net Kazanç: 32.551,91 TL
- Vade Sonu Tutar: 1.032.551,91 TL
Güncellenen oranlar, mevduat sahipleri için önemli fırsatlar sunuyor. Bankaların sunduğu yüksek faiz oranları ile 1 milyon TL'lik mevduatın 1 aylık getirisi oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Bu gelişmeler, mevduat sahipleri ve yatırımcılar için cazip bir yatırım fırsatı olarak öne çıkıyor.