Bankalar Mevduat Faiz Oranlarını Güncelledi: 1 Milyon TL'nin 1 Aylık Getirisi Uçtu!

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Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit tutma kararı sonrasında, bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi. Güncellenen oranlarla birlikte, 1 milyon TL'lik mevduatın 1 aylık getirisi dikkat çekici seviyelere ulaştı. İşte banka banka 1 milyon TL'nin bir aylık kazancı:

Alternatif Bank Faiz Oranı: %53 Net Kazanç: 42.863,39 TL Vade Sonu Tutar: 1.042.863,39 TL

TEB Faiz Oranı: %52 Net Kazanç: 42.054,64 TL Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 TL

ING Bank Faiz Oranı: %51 Net Kazanç: 41.245,9 TL Vade Sonu Tutar: 1.041.245,9 TL

N Kolay Faiz Oranı: %49 Net Kazanç: 39.628,42 TL Vade Sonu Tutar: 1.039.628,42 TL

DenizBank Faiz Oranı: %48 Net Kazanç: 38.819,67 TL Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL

Garanti BBVA Faiz Oranı: %47 Net Kazanç: 38.010,93 TL Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL

Odeabank Faiz Oranı: %47 Net Kazanç: 38.010,93 TL Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL

Yapı Kredi Faiz Oranı: %45,5 Net Kazanç: 36.797,81 TL Vade Sonu Tutar: 1.036.797,81 TL

Enpara Faiz Oranı: %44 Net Kazanç: 35.584,7 TL Vade Sonu Tutar: 1.035.584,7 TL

İş Bankası Faiz Oranı: %43 Net Kazanç: 34.775,96 TL Vade Sonu Tutar: 1.034.775,96 TL

HSBC Faiz Oranı: %52 Net Kazanç: 42.054,64 TL Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 TL

VakıfBank Faiz Oranı: %47 Net Kazanç: 38.010,93 TL Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL

Akbank Faiz Oranı: %47 Net Kazanç: 38.010,93 TL Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL

Halkbank Faiz Oranı: %42 Net Kazanç: 33.967,21 TL Vade Sonu Tutar: 1.033.967,21 TL

QNB Finansbank Faiz Oranı: %40,25 Net Kazanç: 32.551,91 TL Vade Sonu Tutar: 1.032.551,91 TL



Güncellenen oranlar, mevduat sahipleri için önemli fırsatlar sunuyor. Bankaların sunduğu yüksek faiz oranları ile 1 milyon TL'lik mevduatın 1 aylık getirisi oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Bu gelişmeler, mevduat sahipleri ve yatırımcılar için cazip bir yatırım fırsatı olarak öne çıkıyor.