**Başsavcılık Harekete Geçti: O Paylaşımlara Soruşturma Açılacak**



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel seçimler sırasında halk arasında düşmanlık ve kin uyandırmaya yönelik provokatif eylemler içeren sosyal medya hesaplarına karşı resmi bir soruşturma başlattı. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde toplumsal düzeni ve barışı bozabilecek yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgiler içeren sosyal medya paylaşımları üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili hesaplar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.



Mahalli İdareler Seçimleri'nde tespit edilen bu tür olumsuz eylemler üzerine savcılık makamı, toplumsal barışı koruma ve seçim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla harekete geçti. Bu çerçevede, yanlış bilgilendirme, gerçeğe aykırı ifadeler ve yanıltıcı algılar yaratarak kamu düzeni ve barışını bozmaya çalışan sosyal medya hesaplarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



Savcılık, toplumu kutuplaştırmaya ve düşmanlık beslemeye teşvik eden, kışkırtıcı ve manipülatif içerikler üreten hesaplar hakkında adımlarını sürdürecek. Bu tür olumsuz eylemlerin önlenmesi ve toplumun genel ahlakının korunması için gerekli tedbirler alınacak.