Başkan İpekçi, Sav Kasabasının Gelişimine Katkıda Bulunanlara Teşekkür Etti

Isparta'nın merkeze bağlı Sav Kasabası'nda altyapısı tamamlanan yollar asfaltlanarak hizmete açıldı. Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, bu gelişmelerin ardından kasabanın büyümeye devam ettiğini ve hizmetlerin sürdüğünü belirtti. Başkan İpekçi, aynı zamanda kasabanın enerji ve doğalgaz altyapısını iyileştirme çalışmalarına da değindi.

Kasabada yüzde 95 oranında doğalgaz bağlantısını tamamladıklarını ve yüzde 100'e ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen İpekçi, eski kanalizasyon hatlarını yenileyerek vatandaşlara sağlıklı içme suyu ulaştırmak için su hatlarını yenilediklerini ifade etti.

Başkan İpekçi, Sav Kasabası'nın gelişmesinde büyük katkıları olanlara teşekkürlerini ileterek, projelerin hayata geçmesinde katkı sağlayan kişi ve kurumları saydı. Sav Kasabası'nın AK Parti Belediyeciliği'nin örnek kasabalarından biri olduğunu ve geleceğe yönelik vizyoner projelerin uygulanmaya devam edildiğini vurguladı.

Bu gelişmeler, Sav Kasabası'nın altyapısının iyileştirilmesi ve kalkınma çabalarının bir örneğini sunuyor.