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Eğirdir'de Korkunç Trafik Kazası: Çok Sayıda Yaralı
Eğirdir'de Korkunç Trafik Kazası: Çok Sayıda Yaralı
ISPARTA
Tarih:
11.10.2023 23:23
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinin Altınkum Mahallesi'nde dehşet veren bir trafik kazası meydana geldi. Olayda çok sayıda kişi yaralandı. Detaylar en kısa sürede...
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Isparta'nın Eğirdir İlçesinde Trafik Kazası
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