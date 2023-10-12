Teşekkürler A Spor: Isparta 32 Spor'a Ziyaret

A Spor ekibi, Türkiye Ziraat Kupası maçı için Isparta'ya geldi ve Isparta 32 Spor ile Sincan Belediyespor arasındaki maçı canlı yayınladıktan sonra kentten ayrıldı. Isparta 32 Spor yönetimi, A Spor ekibini ağırladı ve kendilerine ev sahipliği yaptı.

Yönetim, A Spor Yönetmeni Mutlu Şimşek, Turkuaz Medya Operasyon Müdürü Murat Akdaş ve A Spor Spikeri Kerem Canbulat ile Antre Ala'da kahvaltıda bir araya geldi. Ziyaret sırasında samimi ve keyifli bir sohbet gerçekleşti.

A Spor ekibi, Isparta 32 Spor'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, kentteki misafirperverliklerinden ve sıcak karşılamalarından memnuniyetlerini dile getirdi.

Bu tür etkinlikler, spor organizasyonlarının ve medya kuruluşlarının işbirliği ve sporseverlerin takiplerine katkı sağlaması açısından önemlidir.