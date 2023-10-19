Başkan Erdoğan Duyurdu: Türkiye'de 3 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail tarafından hastaneye yönelik gerçekleştirilen saldırı sonucu yaşanan trajedi nedeniyle Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.Ulusal yas ilanı, Filistin topraklarında yaşanan trajik olaylara ve şehit düşen masum sivillere olan saygının bir ifadesi olarak geldi. Türkiye, Filistin halkının yaşadığı zorlu anlarında yanlarında olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu.Bu üzücü olaylar sonucunda ulusal yas dönemi boyunca Türkiye genelinde bayraklar yarıya indirilecek ve toplum genelinde yas atmosferi oluşturulacak.Duyurulan bu ulusal yas, Filistinli masum sivillerin yaşadığı trajediyi ve acıyı vurgulayarak Türkiye'nin dayanışma göstergesi olarak önem taşıyor.