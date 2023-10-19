Isparta 6’ıncı Kitap Fuarı başlıyor

6’ıncı Kitap Fuarı başlıyor

Cumhuriyetimizin 100. yılında Isparta Belediyesi 6’ıncı kitap fuarını Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde cuma günü saat 11.00’da açıyor. 10 gün sürecek kitap fuarı 29 Ekim’e kadar açık kalacak. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tüm kitap severleri açılışa ve kitap fuarına davet etti.

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarının bu yıl 6’ıncısı gerçekleştiriliyor. Cumhuriyetin 100’üncü yılında gerçekleşecek kitap fuarı, 20 Ekim Cuma günü Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını kitapseverlere açıyor.

20 Ekim Cuma günü saat 11.00 itibariyle açılacak olan kitap fuarı, 29 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak. Fuar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

20 Ekim Cuma günü açılacak olan kitap fuarına ilişkin konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kitap fuarına tüm Ispartalılar ile özellikle öğrencileri davet etti.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Kitapseverlerimiz fuarımıza gelerek uygun kitapları alarak, okuyarak kendilerini geleceğe hazırlayacaklar. Herkes istediği kitapçıdan kitabı alabilir. Bizim amacımız Türkiye genelindeki birçok yayınevinin hazırladığı faydalı yayınları getirip, çeşitli ve uygun fiyatlarla, kampanyalarla sunmaktır. Bu fuarda bizim de fiyat olarak desteklemelerimiz var. Tüm vatandaşlarımız hem kendileri hem çocukları gelerek bu kitap fuarından istifade etmelerini istiyoruz. Kitap fuarını pandemi döneminde sadece bir kez yapamadık, diğer tüm yıllarda bu fuarları yaparak bugünlere geldik ve kitaplarla da çocuklarımıza faydalı olmaya çalıştık. Bu fuarların içinde çok sayıda vatandaşımız da hediye kitap alarak oluşturduğumuz havuza atarak o kitapları alamayan çocuklarımıza ulaştırılmasını sağlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Cuma günü saat 11.00’da yapılacak olan kitap fuarının açılışına davet ediyorum” dedi.





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