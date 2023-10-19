Isparta Spor 3. Turu Geçerse Tur Atlayacak!

Isparta Spor Türkiye Kupası'nda Üçüncü Turda Yeni Mersin İdmanyurdu ile Karşılaşacak



Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta başarılı bir performans sergileyen Isparta Spor, son dört lig maçını galibiyetle tamamladı. Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası ikinci turundan da galibiyetle ayrıldı.



Temsilcimiz Isparta Spor'un Türkiye Kupası üçüncü turdaki rakibi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu. Türkiye Kupası'nda bu turda mücadele edecek toplam 68 takım arasında yer alan Isparta Spor'un rakibi Yeni Mersin İdmanyurdu oldu.



Bu turda trendyol süper ligden 10, trendyol birinci ligden 11, Türkiye Futbol Federasyonu ikincilikten 10, üçüncü ligden 12 ve ikinci eleme turu maçlarında tur atlayan 25 takım bulunuyor. Karşılaşmalar 31 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında oynanacak.



Isparta Spor'un rakibi Yeni Mersin İdmanyurdu, Türkiye Futbol Federasyonu ikinci lig beyaz grupta mücadele ediyor. Isparta Spor, üçüncü turu geçmesi halinde bir sonraki tura yükselecek ve kupa yolundaki mücadelesine devam edecek. Temsilcimize başarılar dileriz.