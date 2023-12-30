Asgari ücret zammıyla değişen kalem kalem yeni ücretler

Asgari Ücret Zammıyla Birlikte Ekonomik Denge Yeniden Şekilleniyor

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanı ve toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili yapılan yüzde 49'luk zam, beraberinde bir dizi ekonomik değişikliği getiriyor. İşte kalem kalem yeni ücretler ve bu zammın etkilediği kalemler:

1. İşsizlik Ödeneği Artışı: Yeni asgari ücret, işsizlik ödeneği alt sınırını asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırını ise yüzde 80'i olarak belirliyor. Bu kapsamda işsizlik ödeneği taban tutarı 7.940,33 TL'den 15.880,66 TL'ye yükseliyor.

2. Kıdem Tazminatı Yeniden Belirlendi: Kıdem tazminatı tavanı, sadece memur maaş katsayısındaki artış göz önüne alınarak belirleniyor.

3. Stajyer Öğrenci Ücretleri Arttı: Staj ücretleri, asgari ücretle birlikte artış göstererek en az 3.420 TL'den 5.099,71 TL'ye çıktı.

4. Askerlik ve Doğum Borçlanması Artışı: Emeklilik için prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı asgari ücretle birlikte yükseldi.

5. 65 Yaş ve Engelli Aylıklarında Artış: 65 yaş aylığı, asgari ücret zammının ardından 3.489 TL'den 5.202 TL'ye yükseldi.

6. İsteğe Bağlı Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Primleri Arttı: İsteğe bağlı sigorta primleri 4.292,48 TL'den 6.399,98 TL'ye çıktı. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ise aylık 599,44 TL olarak belirlendi.

Bu gelişmelerle birlikte 2024'e girerken, vergi, ceza ve harç ücretlerinde de değişiklikler bekleniyor. Gelir tahminleri, birçok vergi ve harçtan elde edilecek gelirlerin yüzde 70'i aşan oranlarda artacağını öngörüyor.

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ise araçların motor gücü, yaş ve matrahına göre farklı oranlarda artarak sürücüleri yeni bir düzenlemeyle karşı karşıya bırakıyor.

Bu ekonomik değişiklikler, çalışanlardan emeklilere, stajyer öğrencilerden araç sahiplerine kadar geniş bir kesimi etkilemekte ve ülke genelinde ekonomik dengelerin yeniden şekillenmesine neden olmaktadır.