"Ekonomik Krizin Etkisiyle Baklava Satışında Yeni Dönem: Adet Fiyatlarıyla Cep Yakıyor"

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Türk mutfağının gözde lezzetlerinden biri olan baklava, artan enflasyon ve devam eden ekonomik kriz nedeniyle kiloyla satış yapamayacak duruma geldi. Fiyatların hızla yükselmesiyle birlikte esnaflar ilginç bir çözüm buldu ve baklavaları artık tek tek satmaya başladılar.

Show TV'de yer alan bir habere göre, bir dilim baklavanın fiyatı 15 TL olarak belirlendi. Konuyla ilgili konuşan bir esnaf, "Fiyatlar malum arttı, bu yüzden artık tek tek baklava satıyoruz" şeklinde açıklamada bulundu. Bu yeni uygulama vatandaşlar arasında şaşkınlık yaratırken, bir vatandaş ise "15 TL mi, bu kadar küçük bir dilim baklava için" şeklinde yorumda bulundu.

Tatlıcılar, fıstıklı kuru baklavayı 15 TL'ye sattıklarını belirtirken, kilogram fiyatları da şu şekilde açıklandı:

Cevizli baklava: 210-230 TL

Klasik fıstıklı baklava: 250 TL

Fıstık sarması: 370 TL