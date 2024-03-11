"Ekonomik Krizin Etkisiyle Baklava Satışında Yeni Dönem: Adet Fiyatlarıyla Cep Yakıyor"
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Türk mutfağının gözde lezzetlerinden biri olan baklava, artan enflasyon ve devam eden ekonomik kriz nedeniyle kiloyla satış yapamayacak duruma geldi. Fiyatların hızla yükselmesiyle birlikte esnaflar ilginç bir çözüm buldu ve baklavaları artık tek tek satmaya başladılar.
Show TV'de yer alan bir habere göre, bir dilim baklavanın fiyatı 15 TL olarak belirlendi. Konuyla ilgili konuşan bir esnaf, "Fiyatlar malum arttı, bu yüzden artık tek tek baklava satıyoruz" şeklinde açıklamada bulundu. Bu yeni uygulama vatandaşlar arasında şaşkınlık yaratırken, bir vatandaş ise "15 TL mi, bu kadar küçük bir dilim baklava için" şeklinde yorumda bulundu.
Tatlıcılar, fıstıklı kuru baklavayı 15 TL'ye sattıklarını belirtirken, kilogram fiyatları da şu şekilde açıklandı:
İçerik:
Türk mutfağının gözde lezzetlerinden biri olan baklava, artan enflasyon ve devam eden ekonomik kriz nedeniyle kiloyla satış yapamayacak duruma geldi. Fiyatların hızla yükselmesiyle birlikte esnaflar ilginç bir çözüm buldu ve baklavaları artık tek tek satmaya başladılar.
Show TV'de yer alan bir habere göre, bir dilim baklavanın fiyatı 15 TL olarak belirlendi. Konuyla ilgili konuşan bir esnaf, "Fiyatlar malum arttı, bu yüzden artık tek tek baklava satıyoruz" şeklinde açıklamada bulundu. Bu yeni uygulama vatandaşlar arasında şaşkınlık yaratırken, bir vatandaş ise "15 TL mi, bu kadar küçük bir dilim baklava için" şeklinde yorumda bulundu.
Tatlıcılar, fıstıklı kuru baklavayı 15 TL'ye sattıklarını belirtirken, kilogram fiyatları da şu şekilde açıklandı:
- Cevizli baklava: 210-230 TL
- Klasik fıstıklı baklava: 250 TL
- Fıstık sarması: 370 TL
Bu ilginç çözümün talep gördüğünü ifade eden bir esnaf, "Kendimizi kısıyoruz, insanlar yemesin mi, tatlı kültürü bitmesin diye" şeklinde açıklama yaptı. Alım gücünün azaldığını belirten esnaf, tatlı paketlerinin de küçüldüğünü vurguladı.
Bazı vatandaşlar yeni uygulamayı olumlu bulurken, bir vatandaş "Çok iyi olmuş, ucuz ve uygun fiyatlı" derken, bir diğeri ise "Tek tek almak daha mantıklı" yorumunu yaptı. Öte yandan, haberde 3 adet tulumba tatlısının 12 TL'ye satıldığı da belirtildi.
Bazı vatandaşlar yeni uygulamayı olumlu bulurken, bir vatandaş "Çok iyi olmuş, ucuz ve uygun fiyatlı" derken, bir diğeri ise "Tek tek almak daha mantıklı" yorumunu yaptı. Öte yandan, haberde 3 adet tulumba tatlısının 12 TL'ye satıldığı da belirtildi.