"Yükseköğretim Kredisine Talep Hızla Azalıyor: Öğrenciler Borç Batağında"

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 10 yılda yükseköğretim kredisine olan talep önemli ölçüde düşüş gösterdi. 2019'da 1 milyon 190 bin 200 öğrenci tarafından kullanılan öğrenim kredisi, 2023 yılında 870 bin 369'a geriledi.

2014 yılında 875 bin 853 öğrenci, 865 bin 309'u yurt içinde ve 10 bin 544'ü yurt dışında olmak üzere öğrenim kredisi aldı. Bu sayı, 2015'te 1 milyon 16 bin 905'e, 2016'da ise 1 milyon 150 bin 693'e yükseldi. Talebin zirve yaptığı yıl, 2017'de 1 milyon 190 bin 856 öğrenci ile kaydedildi.

Ancak, iktidarın ekonomi politikaları ve yüksek faizlerin etkisiyle geri ödemesi zorlaşan öğrenim kredisine olan talep, 2019'dan itibaren sürekli olarak azalmıştır.

2018-2023 yılları arasında öğrenim kredisi alan öğrenci sayıları şu şekildedir:

2018: 1 milyon 171 bin 507

2019: 1 milyon 190 bin 200

2020: 1 milyon 172 bin 128

2021: 1 milyon 32 bin

2022: 879 bin 862

2023: 870 bin 369

Öğrencilerin borç batağında sıkıştığı bir dönemde, yükseköğretim kredisine olan bu düşüş, ekonomik koşulların gençleri eğitim maliyetleri konusunda daha seçici olmaya zorladığını gösteriyor.