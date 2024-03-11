Düğünlerde Yeni Trend

İçerik:Düğünlerde başlayan yeni bir akım, temsili nikah memurluğunu adeta bir sektöre dönüştürdü. Nikah tarihleri ile düğün yerleri arasında uyuşmazlık yaşayan çiftler, misafirlerini memnun etmek ve beklentilerini karşılamak amacıyla düzenlenen temsili nikah programlarına yöneliyorlar. Bu programlarda görev alan temsili nikah memurları, evlilik sektöründe kendine yer buldu.Temsili nikah memurları, çiftlerin isteklerine göre özel konuşmalar yaparak, nikah defterini imzalatıp evlilik cüzdanını teslim eden profesyonellerden oluşuyor. Bu meslek, genellikle 1500 ila 4000 lira arasında değişen ücretlerle hizmet veriyor.Son dönemde, nikah tarihi ile düğün yerinin uyuşmaması durumunda ikinci bir nikah merasimi düzenleyen çiftler arasında temsili nikah programlarının popülerliği arttı. Çiftler, farklı mekanlarda ikinci bir nikah merasimi düzenleyerek misafirlerini eğlendirme ve beklentilerini karşılama amacı güdüyorlar. Bu trend, temsili nikah memurluğu mesleğini de popüler hale getirdi.Farklı illerde düğün yapacak çiftler, nikah tarihi ile düğün tarihinin uyuşmaması durumunda temsili nikah memurlarından hizmet alıyorlar. Temsili nikah memurları, çiftlerle önceden görüşerek isteklerini öğreniyor ve bu doğrultuda özel bir konuşma hazırlıyorlar. Ayrıca, merasimde cübbe giyerek ve geleneksel ritüelleri gerçekleştirerek misafirlere eğlenceli bir tören yaşatıyorlar.İnternet üzerindeki ilan sitelerinde "temsili nikah memuru" olarak hizmet veren kişilerin sayısında artış gözlemleniyor. Bu kişiler, çiftlerle iletişime geçerek özel nikah merasimi düzenlemek isteyenlere hizmet sunuyorlar.Ancak, Tüm Uluslararası İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TUSKO) Genel Başkanı Barış Ay, temsili nikah merasimi düzenleyen kişilerin profesyonel olmadığına ve çiftlerin mağdur olabileceğine dikkat çekiyor. Ay, bu tür etkinliklerin organizasyon firmaları aracılığıyla yapılmasını ve her ilana aldanılmamasını öneriyor. Ayrıca, ödeme yapıldıktan sonra gelmeyen temsili nikah memurlarının mağduriyet yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.