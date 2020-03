Bakan müjdeyi verdi: Ödemeler yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV canlı yayınında konuşuyor. Pakdemirli, "Türkiye'nin gıda tedariğinde sorun yok" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV canlı yayınında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor.

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları;

"Türkiye 18 milyar dolar ihracat yapan bir ülke. Kendi kendine yeten bir ülke. Birçok ülke önce can sonra canan hesabıyla gidecek. Sosyal izolasyon toplumlara yansımış durumda. Ülkeler balık almıyor, domateste fazlamız var. Balıkta fazlamız var. Türkiye'nin gıda tedariğiyle ilgili problemi yok."

Çiftçimiz üretime devam etsin, devlet ne gerekiyorsa onların yanında. Çiftçiler tarlasına rahatça gitsin bunun genelgesi de yayınlandı.

Ekmek satışında tüketicinin doğrudan temasını sınırlandırdık. Ekmek artık sadece market ve fırınlarda satılacak. Etin fiyatıyla birileri oynamaya kalkarsa gereğini yaparız. Gerekirse et ithalatı yaparız.

İçme suyu ile ilgili barajlarımız bu yıl yüzde 56 oranında dolu. Barajların doluluk oranı şu an yeterli. Su her zaman önemli. Hijyene dikkat edelim ama çeşmeyi açıp suyu da boşa akıtmayalım. Suyumuz kıymetli iktisatlı gidelim.

Alışverişlerde kolonya satışı yüzde bin artmış. Etil alkolü Türkiye üretir. 5 aylık stok var, üretim konusunda sıkıntı yok.

500 kooperatif market hedefi projesinde 250 milyon liralık bir yatırım var. Burada amaç kaliteli ürünleri vatandaşa sunabilmek.



Piknik ve mangal yasağı var mı?

İnsanlar tabii ki sokağa çıkacaklar. Ama bu işi ciddiyete almamız lazım. Mangal keyfimiz de olmayıversin. Sosyal mesafeye dikkat edilmezse katı kurallar koyabiliriz.



Çiftçiye yeni destek paketi var mı?

Üreticiye destek ödemeleri yarın başlayacak. Acil durumlarda hep çiftçilerimizin yanında olduk.