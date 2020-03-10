Bakan Koca'dan son dakika Koronavirüs açıklaması

SALGININ TÜRKİYE'DE OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK

14 GÜN KARANTİNADA OLACAKLARINI BİLMELERİ LAZIM

ZORUNLU OLMADIKÇA YURTDIŞINA ÇIKMAYIN

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bilim Kurulu hızla bir rehber hazırladı. Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor halen geç kalmaya devam ediyor. Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Bu virüs tespit edilebilmiş değil'' dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerine Koronavirüs ile ilgili sunum yaptı. Avrupa'nın tedbir almakta geç kaldığını söyleyen Bakan Koca, ''Şu an evet İtalya büyük bir sorun yaşıyor ama Almanya ve Fransa önümüzdeki günlerde daha büyük sorun yaşayacak'' dedi. Sağlık Bakanı Koca, virüsün şu anda Türkiye'de tespit edilmediğini ama olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi."Havalimanlarına termal kameralar yerleştirildi. Burada şu sorulabilir? 'Termal kamera ne kadar gösterir?' Haklısınız ama ateşli vakayı erken dönemde yakalamak önemli ve ilk adım da bu.Bu adım dünyada geç kalındı. Yeni yeni termal kameralar koyulmaya başlandı. Wuhan kentinde yayılım göstermesiyle biz 5 Şubat'ta bütün uçuşlarımızı durdurduk. Avrupa ülkeleri hiç uygulamadı. Avrupa'da yayılması da bu durum kritik.Biz İran'la erken dönemde hemen sınırları kapattık. 23 Şubat'ta kara ve hava dahil olmak üzere kapattık. İran'la çok yoğun bir trafiğimiz var. Tam zamanında aldığımız karar, 20 bin İranlı'nın Türkiye'ye giriş yapmamasını sağladı. İtalya'da olma sebebi de gemide 30 kadar hastanın evlerine gönderilmiş olması. Hastalık varken karantinada uygulanmadı.İtalya önlem almadı, Avrupa'da İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Avrupa önlem almamak da ısrarcı. Almanya, Fransa ve İsviçre daha büyük sorunlar yaşayacak. Bizim de Avrupa'yla ilişkimiz çok yoğun.İran'la kapıları kapatmamış olsaydık, hastalık bizde de yayılacaktı. Bu salgının hala Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Henüz tespit edilmiş bir vaka yok ama. Tespit edilmiş bir koronavirüs vakası yok. Bir gün sonra da çıkabilir, sonra da çıkabilir. Bu yüzden bizim bu dönemde küresel sorunla ulusal mücadele etmemiz gerek. Bulaşıcılığını önlememiz gerekiyor.Wuhan kentinden 42 yolcuyu getiriyorsunuz. Wuhan o dönem salgının en yoğun olduğu bölgeydi. Kimisi 14 gün kendilerini eve kapatıp, evden çıkmıyor. Evden çıkmamış olmaları onları korudu. Yurtdışından gelen vatandaşımızın kapıları zorlamak yerine buludukları bölgede kendilerini evlere kapatmaları, dışarı çıkmamaları, çıkılacaksa maskeyle çıkmaları, buna rağmen geleceklerse 14 gün Türkiye'de karantinada olacaklarını bilmeliler.Kit geliştirildi. 2 bin 900 çalışılan tetkik sayısı var. İran nedeniyle oradan alınan numune sayısının fazlalığı nedeniyle Adana, İzmir, Samsun'da da çalışılıyor. Bilim Kurulu ile çalışılmasının nedeni mevsimsel gribe karşı nasıl önlem alınıyorsa koronavirüse karşı da öyle önlem alınmalı. Vatandaşların Kum ve Meşhed öyküsü varsa 14 gün sağlık kuruluşuna, hastalık bulgusu varsa sağlık kuruluşuna, hiçbir sorunu yoksa, Kum ve Meşhed geçmişi yoksa 2-3 gün gözlemeyi, gerektğinde ev gözlemeyi ya da 14 gün gözlemeyi yaptık. 16 gün geçti.Avrupa giderek yukarı doğru gidiyor ve sizin Avrupa ile ilişkilerinizi kesme şansınız yok.O nedenle yapılabilecekler bu süreçte çok zor değil.Risk belli çözüm de belli.Çözüm bu süreçte dışarıdan bu enfeksiyonun geleceğini ya da gelmiş olduğunu söylüyoruz.Bu süreçte biz Avrupa’yı riskli görmüyorduk. Çin, İran, Kore, Japonya geçmişi olanları daha çok önemsiyorduk.Ama şimdi bütün dünyada seyahat öyküsü olanlar bizim için şüpheli olmaya başladı.O nedenle vatandaşımızın zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasını öneriyoruz.Yurt dışından gelen sağlık sorunu olmayan vatandaşımızın 14 gün evde kendisini izole etmesini rica ediyoruz."