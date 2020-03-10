GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Bakan Koca'dan son dakika Koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan son dakika Koronavirüs açıklaması
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Bakan Koca'dan son dakika Koronavirüs açıklaması
Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bilim Kurulu hızla bir rehber hazırladı. Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor halen geç kalmaya devam ediyor. Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Bu virüs tespit edilebilmiş değil'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerine Koronavirüs ile ilgili sunum yaptı. Avrupa'nın tedbir almakta geç kaldığını söyleyen Bakan Koca, ''Şu an evet İtalya büyük bir sorun yaşıyor ama Almanya ve Fransa önümüzdeki günlerde daha büyük sorun yaşayacak'' dedi. Sağlık Bakanı Koca, virüsün şu anda Türkiye'de tespit edilmediğini ama olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.


Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Havalimanlarına termal kameralar yerleştirildi. Burada şu sorulabilir? 'Termal kamera ne kadar gösterir?' Haklısınız ama ateşli vakayı erken dönemde yakalamak önemli ve ilk adım da bu.

Bu adım dünyada geç kalındı. Yeni yeni termal kameralar koyulmaya başlandı. Wuhan kentinde yayılım göstermesiyle biz 5 Şubat'ta bütün uçuşlarımızı durdurduk. Avrupa ülkeleri hiç uygulamadı. Avrupa'da yayılması da bu durum kritik.  
 
Biz İran'la erken dönemde hemen sınırları kapattık. 23 Şubat'ta kara ve hava dahil olmak üzere kapattık. İran'la çok yoğun bir trafiğimiz var. Tam zamanında aldığımız karar, 20 bin İranlı'nın Türkiye'ye giriş yapmamasını sağladı. İtalya'da olma sebebi de gemide 30 kadar hastanın evlerine gönderilmiş olması. Hastalık varken karantinada uygulanmadı. 

İtalya önlem almadı, Avrupa'da İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Avrupa önlem almamak da ısrarcı. Almanya, Fransa ve İsviçre daha büyük sorunlar yaşayacak. Bizim de Avrupa'yla ilişkimiz çok yoğun.  

SALGININ TÜRKİYE'DE OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK

İran'la kapıları kapatmamış olsaydık, hastalık bizde de yayılacaktı. Bu salgının hala Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Henüz tespit edilmiş bir vaka yok ama. Tespit edilmiş bir koronavirüs vakası yok. Bir gün sonra da çıkabilir, sonra da çıkabilir. Bu yüzden bizim bu dönemde küresel sorunla ulusal mücadele etmemiz gerek. Bulaşıcılığını önlememiz gerekiyor.

Hjvw-J-1583846812-3043

14 GÜN KARANTİNADA OLACAKLARINI BİLMELERİ LAZIM

Wuhan kentinden 42 yolcuyu getiriyorsunuz. Wuhan o dönem salgının en yoğun olduğu bölgeydi. Kimisi 14 gün kendilerini eve kapatıp, evden çıkmıyor. Evden çıkmamış olmaları onları korudu. Yurtdışından gelen vatandaşımızın kapıları zorlamak yerine buludukları bölgede kendilerini evlere kapatmaları, dışarı çıkmamaları, çıkılacaksa maskeyle çıkmaları, buna rağmen geleceklerse 14 gün Türkiye'de karantinada olacaklarını bilmeliler.

fp-LDK-1583843037-075

Kit geliştirildi. 2 bin 900 çalışılan tetkik sayısı var. İran nedeniyle oradan alınan numune sayısının fazlalığı nedeniyle Adana, İzmir, Samsun'da da çalışılıyor. Bilim Kurulu ile çalışılmasının nedeni mevsimsel gribe karşı nasıl önlem alınıyorsa koronavirüse karşı da öyle önlem alınmalı. Vatandaşların Kum ve Meşhed öyküsü varsa 14 gün sağlık kuruluşuna, hastalık bulgusu varsa sağlık kuruluşuna, hiçbir sorunu yoksa, Kum ve Meşhed geçmişi yoksa 2-3 gün gözlemeyi, gerektğinde ev gözlemeyi ya da 14 gün gözlemeyi yaptık. 16 gün geçti.

ZORUNLU OLMADIKÇA YURTDIŞINA ÇIKMAYIN

Avrupa giderek yukarı doğru gidiyor ve sizin Avrupa ile ilişkilerinizi kesme şansınız yok.
O nedenle yapılabilecekler bu süreçte çok zor değil.Risk belli çözüm de belli.Çözüm bu süreçte dışarıdan bu enfeksiyonun geleceğini ya da gelmiş olduğunu söylüyoruz.
Bu süreçte biz Avrupa’yı riskli görmüyorduk. Çin, İran, Kore, Japonya geçmişi olanları daha çok önemsiyorduk.Ama şimdi bütün dünyada seyahat öyküsü olanlar bizim için şüpheli olmaya başladı.O nedenle vatandaşımızın zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasını öneriyoruz.Yurt dışından gelen sağlık sorunu olmayan vatandaşımızın 14 gün evde kendisini izole etmesini rica ediyoruz."
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA YETENEK TARAMASINDA YENİ SEZON BAŞLIYOR
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Okullar tatil edilecek mi?
Araç sahipleri bu habere dikkat! indirim geldi...!
Bakan Koca'dan son dakika Koronavirüs açıklaması
Isparta 32 Spor Yönetimi itiraz dilekçesi gönderdi
Isparta'da suçlulara emniyetten operasyon! Hepsi yakalandı
Isparta'da Pedallarla Dikkat Çektiler! “Haydi Bas Pedala” etkinliği
Isparta'da lohusa malzemeleri, yeni doğan ve hoş geldin bebek süsleri
​Gelendost İlçesine Elektronik Tahmin ve Uyarı İstasyonu Kuruldu
Son dakika: Bakan Koca'dan 'Koronavirüs' açıklaması
Isparta'da bulunan çiftçilere önemli duyuru! liste açıklandı
ISPARTA YÜZME İL KARMASI ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
Meteorolojiden Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur Uyarısı '' Dikkatli ve Tedbirli...''
Bakan Pakdemirli’ye Isparta'da Fahri Doktora Payesi
Isparta il sağlık müdürlüğü'nden bilgilendirme
Isparta 32 Spor itirazda bulunacak
Seyircisiz oynanan Isparta 32 Spor maç sonucu
Isparta Kitap Fuarı'nda son günde yerel yazarlardan davet!
SDÜ'nün sınavı corona virüs nedeniyle iptal oldu
Gözde Balık Evi'nden mangalda kızarmış nefis deniz ürünleri
Koza Tekstil'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel indirim
Isparta Belediye Başkanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Tüketici haklarında yeni dönem başladı
Isparta'da duşakabin imalatı ve baştan sona tadilat işlemi
Ispartalı Kadın Kooperatiflerinden Güç Birliği
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
ISPARTA CAM BALKONISPARTA ucuz mobilyaISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi... Milyonlarca emeklinin promosyon ücretleri belli olduSon dakika haberi... Milyonlarca emeklinin promosyon ücretleri belli oldu04 Mart 2020
Isparta'da vatandaşa kolaylık sağlayacak mobil uygulamaIsparta'da vatandaşa kolaylık sağlayacak mobil uygulama03 Mart 2020
SURİYELİ MÜLTECİLER ISPARTA’DAN GİTMEYE BAŞLADISURİYELİ MÜLTECİLER ISPARTA’DAN GİTMEYE BAŞLADI04 Mart 2020
Isparta Belediye Başkanı resmen duyurduIsparta Belediye Başkanı resmen duyurdu05 Mart 2020
Isparta'da süpürge toz torbası satışı ve tamirat işlemiIsparta'da süpürge toz torbası satışı ve tamirat işlemi04 Mart 2020
Isparta iş arayanlar bu habere dikkat! İŞKUR'dan duyuruIsparta iş arayanlar bu habere dikkat! İŞKUR'dan duyuru05 Mart 2020
TED Isparta Koleji'den Şampiyonluk...!TED Isparta Koleji'den Şampiyonluk...!04 Mart 2020
Isparta'da yurt ışıklarıyla TSK'ya ve Mehmetçik'e destekIsparta'da yurt ışıklarıyla TSK'ya ve Mehmetçik'e destek04 Mart 2020
Yalvaç MYO'da Kadınlar Günü KutlandıYalvaç MYO'da Kadınlar Günü Kutlandı05 Mart 2020
ISPARTA'DA ESKİ ITSO BİNASI 2. DEFA İHALEYE ÇIKIYOR...!ISPARTA'DA ESKİ ITSO BİNASI 2. DEFA İHALEYE ÇIKIYOR...!05 Mart 2020
Isparta MEM 'den Duyuru! sonuçlar açıkladıIsparta MEM 'den Duyuru! sonuçlar açıkladı04 Mart 2020
SAKARYA'DAN EĞİRDİR'E BİLGİ ALMAK İÇİN GELDİLERSAKARYA'DAN EĞİRDİR'E BİLGİ ALMAK İÇİN GELDİLER05 Mart 2020
Erasmus Öğrencileri Antalya'da Termessos Milli Parkını ziyaret ettiErasmus Öğrencileri Antalya'da Termessos Milli Parkını ziyaret etti04 Mart 2020
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! YENİ UYGULAMA HAYATA GEÇİYOR...ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! YENİ UYGULAMA HAYATA GEÇİYOR...05 Mart 2020
Isparta Valisi Seymenoğlu' nun '' 6 Mart 1930 Atatürk’ ün Isparta’ya Gelişi'' ile ilgili mesajıIsparta Valisi Seymenoğlu' nun '' 6 Mart 1930 Atatürk’ ün Isparta’ya Gelişi'' ile ilgili mesajı05 Mart 2020
HABER: TFF Tahkim Kurulu Isparta 32 spor için son kararını açıkladıHABER: TFF Tahkim Kurulu Isparta 32 spor için son kararını açıkladı05 Mart 2020
ISPARTA'DA ÇOK İDDİALI CAM BALKON KAMPANYASIISPARTA'DA ÇOK İDDİALI CAM BALKON KAMPANYASI06 Mart 2020
Meteorolojiden Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur Uyarısı '' Dikkatli ve Tedbirli...''Meteorolojiden Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur Uyarısı '' Dikkatli ve Tedbirli...''09 Mart 2020
Göller Bölgesi Meyve Bahçelerinde Bitki Koruma Yönetimim Sorunlar ve ÇözümlerGöller Bölgesi Meyve Bahçelerinde Bitki Koruma Yönetimim Sorunlar ve Çözümler05 Mart 2020
Isparta spor camiası bir değerini daha kaybettiIsparta spor camiası bir değerini daha kaybetti05 Mart 2020