İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü nedeniyle düzenlenen törenlere katılımlarınızı dilerim.
Ömer SEYMENOĞLU
Isparta Valisi
İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’U
ANMA GÜNÜ PROGRAMI
Tarih, Yeri ve Saati: 12 Mart 2020 Perşembe
Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Saat: 14.00
- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması.
- Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi Okulu öğretmen ve öğrencilerinin İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü münasebetiyle hazırlamış oldukları “Hakk’ın Sesi Mehmet Akif” temalı programın sunumu.
GENEL HÜKÜMLER:
- Daire amirleri ve okul müdürleri Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda yapılacak olan Anma Programına bizzat katılacaklardır.
- Bütün okullar, ilgili Yönetmelik gereğince İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü dolayısıyla Anma Günü Programı düzenleyeceklerdir.
Bu program; Sayın vatandaşlarımıza davetiye, görevlilere emir niteliğindedir.
İL ANMA KOMİTESİ