Çocuk Sayısına Göre ÖTV Muafiyeti Geliyor: Hükümetten Ailelere Büyük Destek

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Hükümet, Türkiye’de düşen doğum oranlarına karşı yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Çocuk sayısına göre ÖTV'siz araç alma imkanı tanıyan bu düzenleme, çocuklu aileler arasında büyük bir heyecan yarattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısında Türkiye’nin doğurganlık oranının 2001 yılında 2,38 iken, 2023 yılında 1,51’e düştüğünü belirtti. Nüfus yenileme eşiği olan 2,1'in altına düşen doğum oranlarına dikkat çeken Erdoğan, bu oranın artırılması gerektiğini ifade etti.

Bu çerçevede, üç çocuklu ailelere ÖTV’siz araç, dört çocuklu ailelere ise faizsiz konut kredisi verilmesi planlanıyor. Sosyal medyada da bu teşviklere yönelik olumlu tepkiler öne çıkarken, uygulamanın aileler için ekonomik anlamda büyük bir kolaylık sağlayacağı düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda alınan bu tedbirler, çalışan kadınlar için doğum izninin bir yıla çıkarılması, ikinci ve sonraki çocuklara kira ve kreş desteği sağlanması gibi ek önlemleri de içeriyor. Yeni düzenlemeyle, çocuk sayısına göre ÖTV muafiyeti uygulanacak araçların satışına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Türkiye’deki doğum oranlarının artırılması ve aile desteklerinin güçlendirilmesi adına atılan bu adımlar, aileler tarafından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.