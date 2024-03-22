Emekli Maaşı Alanlar İçin Sevindirici Haber: Banka Promosyonları Artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarını kamu bankalarından alan vatandaşlara sevindirici bir haber verdi. Kayseri'de düzenlenen mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaş promosyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, kamu bankalarının aylığa göre 8-12 bin lira arasında promosyon belirlediğini ifade etti ve diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inandığını dile getirdi.

Yüksek enflasyonla mücadeleye vurgu yapan Erdoğan, çalışanların, emeklilerin ve küçük esnafın gelirlerini korumakta kararlı olduklarını belirtti. Bu mücadeleyi başarıya ulaştıracaklarını ifade eden Erdoğan, enflasyonun ikinci yarıda hızlı bir düşüşe geçeceğine olan inancını paylaştı.

Emeklilere yönelik banka promosyonu uygulamasının önemine değinen Erdoğan, bu yılki promosyon ödeme miktarlarının emeklilere hayırlı olmasını diledi. Banka promosyon rakamlarının artmasıyla birlikte çalışanların ve emeklilerin gelirlerini artırarak refah seviyelerini yükseltme gayreti içinde olduklarını vurguladı.

Erdoğan, ülkede bu tür iyileştirmeleri yapabilecek tek siyasi iradenin Cumhur İttifakı olduğunu belirterek, muhalefetin bu konuda yetersiz olduğunu ifade etti.

Bu açıklamalar, emekli maaşı alan vatandaşlar arasında olumlu bir etki yaratarak banka promosyonlarının artışının memnuniyetle karşılandığını gösteriyor.