Dolandırıcılar Level Atladı

Sim Kart Tuzağı: Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dolandırıcılar Yeni Yöntemlerle Kullanıcı Verilerine Ulaşıyor



Dolandırıcıların telefonlar üzerinden sim kartlarını klonlayarak kullanıcı verilerine ulaşabildiği ve bu yolla başkalarının adına işlem yapabildiği konusunda uyarılar yapılmaktadır. Son zamanlarda, dolandırıcıların sim kartları üzerindeki yeni yöntemleri deşifre oldu ve bu durum kullanıcıların dikkatini çekti.

Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, CNN Türk'teki bir programda yaptığı açıklamada, dolandırıcıların sim kartı klonlama işleminde kullanıcıların cep telefonlarına gönderdikleri linkler ve zararlı uygulamaları kullandığını belirtti. Bu zararlı uygulamalara tıklanması veya yanlışlıkla onaylanması durumunda, sim kartı bilgileri uzaktaki bilgisayarlara aktarılarak dolandırıcıların sistemlerine ekleniyor.

Sim kartının kopyalandığını düşünen kullanıcılar için, Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık tarafından belirtilen bazı ipuçları bulunmaktadır:

Ayarlardan ağ ayarlarına girerek, olağandışı bilgilerin olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Operatör bulunamıyor ibaresi görülmesi veya hücresel verinin birden kapanması gibi durumlar, sim kartının klonlanmış olabileceğini gösterebilir.

Telefonun çekme ihtimalinin en yüksek olduğu noktalarda hücresel verinin kapanması, sim kartının başka bir yerde kullanıldığını gösterebilir.

Arama geçmişinde veya telefonun davranışlarında anormalliklerin olması, sim kartının dolandırıcılara kaptırıldığını gösterebilir.