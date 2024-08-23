Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Sürpriz Zam Ayarı: Şimşek Rakam Vererek Duyurdu

2025 yılı Ocak ayı için beklenen asgari ücret ve emekli maaşı zammı hakkında SGK Uzmanı Hakan Şimşek, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Emekliler ve asgari ücretliler, yılbaşında yapılacak zam oranlarını merakla beklerken, Şimşek canlı yayında yaptığı hesaplamalarla olası zam oranlarını paylaştı.

Şimşek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73, memur emeklilerine ise yüzde 19,31 oranında bir zam yapıldığını hatırlattı. Asgari ücrette ise Temmuz ayında bir artış gerçekleşmemişti. Açlık sınırının 20 bin TL’nin üzerine çıkması, özellikle emekliler ve asgari ücretle çalışanların maaşlarının enflasyon karşısında erimesine neden olmuştu.

2025 yılı için ise Şimşek, yüzde 38 enflasyon oranına göre, emekli maaşlarının yaklaşık yüzde 14,47 oranında artacağını belirtti. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşının 14 bin 308 TL'ye ulaşması bekleniyor. Asgari ücrette de minimum yüzde 38’lik bir enflasyon zammı yapılacağını söyleyen Şimşek, bu hesaplamayla asgari ücretin 23 bin 500 TL seviyesine çıkacağını ifade etti.

Milyonlarca emekli ve asgari ücretli, 2025 yılı Ocak ayında yapılacak zamların resmi olarak açıklanmasını beklerken, bu oranların ekonomik koşullara nasıl etki edeceği merakla izleniyor.