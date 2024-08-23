İstanbul'da Maymun Çiçeği Alarmı: Havalimanındaki Uçuşlar Yakın Takipte

İstanbul Havalimanı'nda Maymun Çiçeği Önlemleri Artırıldı

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İstanbul Havalimanı, Maymun Çiçeği virüsü (M çiçeği) riski nedeniyle sıkı önlemler altında. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve çevresindeki 11 Afrika ülkesinden gelen uçuşlar, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yakından izleniyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu olarak ilan edilen virüs, özellikle bu ülkelerde yayılma gösteriyor.

İstanbul Havalimanı’nda, söz konusu ülkelerden gelen yolcular için özel sağlık kontrolleri yapılıyor. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, şüpheli vakaların izole alanlarda bekletildiğini ve hastalığın tespitinde döküntü ve ateş gibi belirtilerin önemli olduğunu belirtti. Dr. Kavak, virüsün solunum yoluyla bulaşmadığını, ancak yolcuların sağlık durumlarının titizlikle takip edildiğini ifade etti.

Alınan önlemler arasında, uçaklarda özel sorgulama yapılması ve şüpheli vakaların izole edilmesi yer alıyor. Ayrıca, temizlik personeline eldiven kullanmaları tavsiye edilirken, havayolu personeline yolcuların sağlık durumlarını dikkatle izlemeleri gerektiği hatırlatılıyor. İstanbul Havalimanı’nda sağlık ve temizlik standartlarının en üst seviyede tutulduğu ve personelin bilgilendirildiği vurgulandı. Sosyal medyada dolaşan iddiaların asılsız olduğu da belirtildi.